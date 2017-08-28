Beşiktaş'ta transferler rahatsız

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, şampiyon oyuncularını küstürmemek ve yenilerin takıma adaptasyonunu tam sağlaması adına Negredo, Lens ve Medel'i Bursaspor maçında da kulübede oturttu. Sonradan oyuna giren Negredo, gayretli bir görüntü verirken, şans bekleyenler arasındaki Lens de siyah-beyazlı formayı giyemedi. En çok tepkiyi gösteren ise Medel oldu...

BJK FORMALI FOTOĞRAFI ÇIKARDI

Güneş, 3. değişiklikte tercihini Tolgay'dan yana kullanınca, sinirlenen ve soyunma odasına giden ancak daha sonra tecrübeli hocanın yardımcısı tarafından geri getirilen Medel, maçın ardından Twitter hesabından Beşiktaş formalı fotoğrafını çıkardı. Bu hareket Şilili yıldız için "Mesaj mı veriyor?" yorumlarının yapılmasına neden oldu. Tecrübeli futbolcu daha sonra Instagram hesabına Beşiktaş armalı fotoğraf koyarak soru işaretlerini ortadan kaldırdı.

NEGREDO VE LENS'E GÖRE İŞİ ZOR

İşin teknik yönüne bakıldığında ise Medel'in forma konusunda Negredo ve Lens'e göre işi daha zor olduğu görülüyor… Çünkü ön liberoda görev yapan 30 yaşındaki futbolcunun, takımın bel kemiği olan Atiba Hutchinson'u kesme şansı çok az. Hücumcu bir oyuncu olmadığı için de için de Tolgay ya da Oğuzhan'ın yerine forma giyme ihtimali yok gibi.. Medel, Tosic'in performansı ve olası Vida transferi bu ihtimali de düşünüyor. Şenol Güneş ise bu durumun takımda huzursuzluk yaratmaması için formül arayışlarını sürdürüyor.

'HOCA HAK EDENE FORMAYI VERİR'

Metin Albayrak, Şenol Güneş'in istediği oyuncular alınmadığı için yeni transferleri oynatmadığı iddialarına yanıt verdi. Albayrak, "Böyle bir şey kesinlikle yok. Hocamız, çok dürüst ve namuslu bir adam, hiçbir şekilde egosu yok. Müthiş bir takım oyuncusu. İntikam için böyle bir şey yapmaz. Şenol Güneş hak edene formayı verir. Pepe oynuyor, Negredo daha fazla süre almaya başladı. Böyle bir algıyla yıpratma kampanyası yapmaya, Şenol Güneş ile başkanın arasını açmaya çalışıyorlar" dedi..