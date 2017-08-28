34’lük delikanlı
Kanadalı ön libero, Bursaspor maçında 1 gol ve 1 asistiyle galibiyeti getirirken yüzde 96 pas isabetiyle, “Onu değil Gary Medel kimse kesemez” dedirtti.
- 28 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 03:16
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34’lük delikanlı
Toplam 1
Yorum
bjk smokie :) aynen doğru kesilmesi mantıklı değil. ama bazı maçlarda tempo açısından atiba-oğuzhan değilde medel-tolgay olsa takım daha hızlı oynar :) :)
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''Şampiyon olacağız''
Toplam 1
Yorum
tolga Vallamı :D
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Penaltı isyanı!
Toplam 10
Yorum
ERHAN PENALTI DEĞİL,BİZİM BREZİLYALIYA YAPILAN NET PENALTI VE KIRMIZI,H ALİ SARI VE RAKİP KIRMIZI DOĞRU HAKEM SONUUCU TESİR EDEMEDİ
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