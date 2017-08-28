34’lük delikanlı

Kanadalı ön libero, Bursaspor maçında 1 gol ve 1 asistiyle galibiyeti getirirken yüzde 96 pas isabetiyle, “Onu değil Gary Medel kimse kesemez” dedirtti.

Şenol Güneş'in Gary Medel'e rağmen ilk onbirde tercih ettiği Atiba Hutchinson, Bursaspor karşısındaki performansıyla yine şapka çıkarttı. 34 yaşındaki Kanadalı oyuncu, geriye düşen takımın önce Tosic'e yaptığı asistle stresten kurtardı, ardından attığı golle 3 puana taşıdı. Büyük usta maç boyunca yaptığı 96 pasın 92'sini adrese teslim ederek yüzde 96'lık isabet oranı yakaladı. Siyah-beyazlı taraftarlar Atiba için, "Sakat olmadığı sürece onu değil Medel kimse kesemez" yorumunda bulundular. Kanadalı oyuncu ise mütevazı tavrını sürdürerek hala takım olarak eksikleri olduğunu, bunları da giderdiklerinde istenen seviyeye geleceklerini kaydetti.