Uçuşa geçtiler!
Tosic ve Atiba siyah-beyazlı takımı sırtlarken iki golün ortak noktası Quaresma’nın korner atışları sonucunda gelmesiydi.
ATİBA DAMGA VURDU
Bu durum taraftarları korkuturken Cenk Tosun dün Beşiktaş adına fırsatları harcayan isimdi. 25. dakikada üst direğe takılan oyuncu, 58'de ise karşı karşıya Harun'u geçemedi. Bu arada ilk golde Quaresma'nın korner atışını kafa ile indiren, ikinci gole ise adını yazdıran Atiba, Beşiktaş kariyerinde ilk kez bir resmi maçta iki gole katkı yaptı.
HER YERE YETİŞTİ
Beşiktaş'a attığı bir gol ve yaptığı bir asist ile üç puanı getiren isim olan Atiba sahanın en yaşlısı olmasına rağmen formu ile alkış aldı. Kanadalı oyuncu, takımın skor yükünü çekerken, aynı zamanda pas (90), isabetli pas (85) ve pas başarı yüzdesinde (yüzde 95) sahanın en iyi ismi oldu. Bununla beraber başarılı isim Beşiktaş'ın en çok koşan ismi oldu.
ATİBA'DAN ÖZ ELEŞTİRİ
Kanadalı yıldız Atiba, yedikleri golde kendi hatası olduğunu itiraf etti. Tecrübeli oyuncu, "Şu anda istediğimiz noktada değiliz ama adım adım yaklaşıyoruz. Düzeltmemiz gereken noktalar var. Bu akşam 3 puan değerliydi, bunu da buradan çıkarmayı başardık" diye konuştu.
- 27 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:13
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Trabzonspor'da kombine satışı 10 bine ulaştı
Toplam 2
Yorum
e.tosun 9 eylülde muharrem traaansfer show yapacak.puhaaahhhhhhhaa
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Trabzonspor'da kombine satışı 10 bine ulaştı
Toplam 2
Yorum
e.tosun dedimki;7. haftadan sonra 50 yıl şampiyon olacağız demeyi keser muharrem.son 7 haftaya doğru avrupa kupaları hayali biter.
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Göztepe - Trabzonspor | CANLI ANLATIM
Toplam 8
Yorum
Turgut ada Bizim bu trabzonspor dan hiçbirşey olmaz...Cimboma bakin sanki bizim de il onların 50. Yılı ayip yaa
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