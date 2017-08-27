 Uçuşa geçtiler! – Fotomaç – 27 Ağustos 2017
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    27 Ağustos 2017, Pazar
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    Uçuşa geçtiler!

    Uçuşa geçtiler!

    Tosic ve Atiba siyah-beyazlı takımı sırtlarken iki golün ortak noktası Quaresma’nın korner atışları sonucunda gelmesiydi.

    Şampiyon , yeniden lige döndü. İlk hafta Antalyaspor'u mağlup ettikten sonra Kasımpaşa ile deplasmanda 2-2 berabere kalan siyah-beyazlılar, Vodafone Park uğrunu sürdürdü ve 'u 2-1 yendi. 18. dakikada Tosic ile öne geçen Kartal, 23'te Delarge'yi tutamadı. İlk yarı bu skorla kapandı. İkinci yarıda Atiba galibiyeti ilan eden golü ağlara bıraktı. Beşiktaş'ın bulduğu iki golün ortak noktası, Quaresma'nın kullandığı korner sonucunda gelmesiydi. Bu sezon istediği gibi başlangıç yapamayan Beşiktaş 3 haftada 6. golüne ulaştı. Bu gollerin 3'ünü korner, 1'i penaltıdan buldu.

    ATİBA DAMGA VURDU
    Bu durum taraftarları korkuturken Cenk Tosun dün Beşiktaş adına fırsatları harcayan isimdi. 25. dakikada üst direğe takılan oyuncu, 58'de ise karşı karşıya Harun'u geçemedi. Bu arada ilk golde Quaresma'nın korner atışını kafa ile indiren, ikinci gole ise adını yazdıran Atiba, Beşiktaş kariyerinde ilk kez bir resmi maçta iki gole katkı yaptı.

    HER YERE YETİŞTİ
    Beşiktaş'a attığı bir gol ve yaptığı bir asist ile üç puanı getiren isim olan Atiba sahanın en yaşlısı olmasına rağmen formu ile alkış aldı. Kanadalı oyuncu, takımın skor yükünü çekerken, aynı zamanda pas (90), isabetli pas (85) ve pas başarı yüzdesinde (yüzde 95) sahanın en iyi ismi oldu. Bununla beraber başarılı isim Beşiktaş'ın en çok koşan ismi oldu.

    ATİBA'DAN ÖZ ELEŞTİRİ
    Kanadalı yıldız Atiba, yedikleri golde kendi hata olduğunu itiraf etti. Tecrübeli oyuncu, "Şu anda istediğimiz noktada değiliz ama adım adım yaklaşıyoruz. Düzeltmemiz gereken noktalar var. Bu akşam 3 puan değerliydi, bunu da buradan çıkarmayı başardık" diye konuştu.
    1. 27 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:13
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