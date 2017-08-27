 ''Oyun fazla durdu'' – Fotomaç – 27 Ağustos 2017
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    27 Ağustos 2017, Pazar
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    ''Oyun fazla durdu''

    ''Oyun fazla durdu''

    'ın Portekizli yıldızı , Bursa maçında oyunun çok fazla durduğunu söyledi.

    , "Pek fazla maç oynandı diyemeyiz ama takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum, önemli olan 3 puanla ayrılmaktı. Takım birbirine zamanla daha çok alışacak, topu ayağımızda daha çok tutacağız. Şampiyonlar Ligi'nde dengeli bir grup oldu. Biz de elimizden geldiğince Beşiktaş amblemini taşıyacağız" diye konuştu.

    1. 27 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:03
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