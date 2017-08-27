''Oyun fazla durdu''

Pepe, "Pek fazla maç oynandı diyemeyiz ama takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum, önemli olan 3 puanla ayrılmaktı. Takım birbirine zamanla daha çok alışacak, topu ayağımızda daha çok tutacağız. Şampiyonlar Ligi'nde dengeli bir grup oldu. Biz de elimizden geldiğince Beşiktaş amblemini taşıyacağız" diye konuştu.