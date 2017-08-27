''Milli takıma alınmadı diye...''

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Şenol Güneş, üç maçta 2 puan kaybettiklerini hatırlatarak, "Üçünü de kazanabilirdik, ikisini kazandık. Daha çok isteyen, oyuna hakim olan takımdık. Hem oyun olarak hem skor olarak üstünlüğümüzü yansıttık. Oyun içinde eksiklerimiz olabilir ama her gün yükselen değer var. Oyuncuların gayreti daha iyiye gidiyor. Aradan sonra daha iyi olacaktır. Takım oyunu düşündüğümüz seviyede değil." ifadelerini kullandı.

Bazı oyuncuları tercih etmemesi ile ilgili olarak da konuşan Güneş, "Hepsi büyük oyuncular. Zaman zaman değişiklik olacaktır. 'Düşünülmedi' diye bir şey yok. Bu tür maçlarda kadroya başkaları girebilir. Bu, kimsenin kötü olduğunu göstermez. Kazanma arzularından ve sonuçtan mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.



"PERFORMANS OLARAK ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR"

Siyah-beyazlı ekibin bir hazırlık döneminden geçtiğini aktaran Güneş, şunları kaydetti: "Koşan takım olmak zorundasınız. Fizik gücünü kullanıp teknik ve taktiği sahaya yansıtmak lazım. Geçen sene kazandığımız Kardemir Karabükspor maçında daha iyi oynamadık ama 4 gol attık. İlgisiz bir pozisyonda gol yemeniz her şeyi değiştiriyor. Hücuma giderken gol yedik. Sonuç üzerinden bakarsak farklı yorum yapılabilir. Teknik olarak olumsuz değilim. Hücum zenginliği bakımından daha fazla pozisyon üreten, rakibe çıkma şansı vermeyen bir oyun oynamamız lazım. Antalyaspor maçında Pepe'nin kaptırdığı top var, Kasımpaşa maçında uzaktan atılan goller var. Bunların düzeltilmesi lazım. Oyuncunun ve takımın performansının daha üste çıkması gerekir. Henüz o seviyede değiliz. Performans olarak zamana ihtiyacımız var."

Yeni transferlerin oynamaması ile ilgili eleştiriler yapıldığına dikkati çeken Güneş, "Hücum anlamında Adriano'nun daha etkili olacağını düşündüğüm için ona görev verdim. Tolgay geçen maç en iyilerden biriydi ama bu maçta başlamadım. Bu, diğerinin kötü olduğunu göstermez. Yeni gelen oyuncularla ilgili tartışma konusu var. Benim üzerimden spekülasyon yapılmasın. Hepsini büyük oyuncu olarak görüyorum. Oyunun gidişatı, değişiklikleri farklı alana kaydırdı. Bu onların kötü olduğunu göstermez." diye konuştu.



"BAŞKAN BANA 'AĞABEY' DİYOR, BEN ONA 'BAŞKANIM' DİYORUM"

Güneş, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile aralarında sorun olduğu yönünde basında yer alan haberlerle ilgili olarak, "Başkan ile kavgam varmış, milli takıma gitmek, kendimi kovdurmak istiyormuşum. Ortada olmayan bir şeyi nasıl ispat edeyim. O da ben de takımın başarısını istiyoruz. Bu konuşmalardan başkan da ben de şikayetçiyim. Başkan bana 'ağabey' diyor, ben ona 'başkanım' diyorum, nasıl kavga edelim. Fikir ayrılıkları olabilir, aynı şeyi düşünsek ikimizden birine ihtiyaç yok. Farklı düşünceler kavga sebebi değil zenginliktir." yorumunda bulundu.



"OĞUZHAN MİLLİ TAKIMA ALINMADI DİYE KÖTÜ OYUNCU OLMAZ"

Oğuzhan Özyakup'un A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna alınmamasını da değerlendiren siyah-beyazlı takımın teknik patronu, şöyle konuştu:

"Alana saygı duyacağız ama bu eleştiri hakkını elimizden almaz. Oğuzhan milli takıma alınmadı diye kötü oyuncu olmaz, alınmadı diye saygısızlık yapmam. Bu eleştirileri yaparken Ukrayna ve Hırvatistan maçlarını unutmayalım. Yanlışlar, doğrular münasip bir dille söylensin. Oğuzhan, Türkiye'nin en iyi oyuncularından biridir. Kadroya alınmadı diye hocaya kızma hakkı vermez."

Güneş, UEFA Şampiyonlar Ligi grupları ile ilgili olarak ise şu değerlendirmeyi yaptı: "Galatasaray ve Fenerbahçe'ye Türkiye adına üzüldüm. Her takımın elenmesi puan açısından sıkıntı yapıyor. Avrupa'ya katılan üç takımın da ortak özelliği üç Portekiz takımıyla oynamak. Leipzig dördüncü torbanın en güçlüsü. Monaco yükselen değer. Porto geçen sene zorlandı, bu sene yeniden çıkış yapmak istiyor. Kendimizi onlarla eş değer görmek istiyoruz. Biz gruptan çıkmak istiyoruz. Geçen sezon üçüncü ve dördüncü maç önemliydi ama son maçta kaybettik. Her maça kazanmak için çıkacağız. Kendi gücümüzü en üst seviyede zorlayarak oynayacağız. Birinci ya da ikinci olmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi için biraz destek istiyoruz."



LE GUEN: "BEŞİKTAŞ GALİBİYETİ HAK ETTİ"

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen ise maçla ilgili şunları kaydetti:

"Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Aldıkları galibiyeti hak ettiler. İşi onlar için zorlaştırmaya çalıştık. Güçleri ve teknik kapasiteleri üstün geldi. Sonuç almak zordu, bunu biliyorduk. Maç sonu da bunu işaret ediyor. Oyuncularım yüzde 100'ünü verdi. Dönüp bakıldığında çok da üzüldüğümü söyleyemem. İki takım arasındaki fark sonucu belirledi. Bunu ortaya koymakta sakınca görmüyorum. Herkes elinden geleni fazlasıyla yaptı. Geçen sezonla karşılaştırdığımızda doğru yolda olduğumuzu söyleyebiliriz."