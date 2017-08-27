Demba Ba sürprizi!
Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, taraftarlara müjde verdi.
DEPLASMAN YOK
Beşiktaş taraftarına çağrı yapan Ahmet Çebi, "Deplasmana gitmeyin. Haksız yere tahrikler yapılarak ve zan altında bırakılarak kararlar alınıyor" dedi. Ahmet Çebi, olayların manipüle edildiğini belirterek "Rakiplere de gelmemelerini söyledik, yine konuşacağız" yorumunu yaptı.
TARAFTARLAR FARKLI
Bursa maçında zor bir galibiyet aldıklarını belirten Çebi şöyle konuştu: "Bursa geçen seneden farklı, iyi futbol çıkardılar. Taraftarlara binlerce kez teşekkür ediyorum. Allah eksikliğini vermesin." Çebi, Vida transferi konusunda da, "Ben de bilmiyorum, bekliyorum" diye konuştu.
- 27 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 03:01
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Trabzonspor'da kombine satışı 10 bine ulaştı
Toplam 2
Yorum
e.tosun 9 eylülde muharrem traaansfer show yapacak.puhaaahhhhhhhaa
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Trabzonspor'da kombine satışı 10 bine ulaştı
Toplam 2
Yorum
e.tosun dedimki;7. haftadan sonra 50 yıl şampiyon olacağız demeyi keser muharrem.son 7 haftaya doğru avrupa kupaları hayali biter.
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Göztepe - Trabzonspor | CANLI ANLATIM
Toplam 8
Yorum
Turgut ada Bizim bu trabzonspor dan hiçbirşey olmaz...Cimboma bakin sanki bizim de il onların 50. Yılı ayip yaa
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