 Demba Ba sürprizi! – Fotomaç – 27 Ağustos 2017
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    27 Ağustos 2017, Pazar
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    sürprizi!

    Demba Ba sürprizi!

    İkinci Başkanı , taraftarlara müjde verdi.

    'nın Çin ile durumunun henüz çözülmediğini belirten Çebi, "Her an bir sürpriz olabilir, Çin kulübünün nasıl tavır alacağını göreceğiz" dedi. Alınan futbolcuların hepsinin lazım olacağını belirten Çebi şöyle devam etti: "Daha çekişmeli bir lig olacak. Alınan futbolcuların hepsi lazım olacak. Avrupa maçları var, lige yeni başladık, cezalı, sakat oyuncular olabilir. Onların kulübede bekliyor olmala oynamayacak anlamına gelmez." Şampiyonlar Ligi'ndeki tüm takımların güçlü olduğunu belirten Çebi, "Beşiktaş'ın hiçbirinden farkı yok. Çekişmeli bir süreç yaşayacağız" dedi.

    DEPLASMAN YOK
    taraftarına çağrı yapan Ahmet Çebi, "Deplasmana gitmeyin. Haksız yere tahrikler yapılarak ve zan altında bırakılarak kararlar alınıyor" dedi. Ahmet Çebi, olayların manipüle edildiğini belirterek "Rakiplere de gelmemelerini söyledik, yine konuşacağız" yorumunu yaptı.

    TARAFTARLAR FARKLI
    Bursa maçında zor bir galibiyet aldıklarını belirten Çebi şöyle konuştu: "Bursa geçen seneden farklı, iyi futbol çıkardılar. Taraftarlara binlerce kez teşekkür ediyorum. Allah eksikliğini vermesin." Çebi, Vida transferi konusunda da, "Ben de bilmiyorum, bekliyorum" diye konuştu.
    1. 27 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 03:01
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