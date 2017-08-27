''Büyük oyun var''
Fikret Orman: Bizi hep saha dışına çekmeye çalışıyorlar. “Büyük kıskançlık ve oyunlar dönmekte. Bizi bir gün ‘Fetö’cü yapıyorlar, bir gün bel altından vuruyorlar. Tüm bunlara karşı kenetlenmeliyiz. Siyasete girmeyi kesinlikle düşünmüyorum”
DEPLASMANLARA GİTMEYİN
Başkan şöyle devam etti: "UEFA Başkanı ile görüştüm. Avrupa'da yaşayan çok sayıda Türk pasaportlu taraftarımız olduğunu söyledik. Kendisi de haklı olduğumuzu ama kuralların olduğunu ve disiplin kuruluna ileteceğini söyledi. Bir karar aldık, gruplardaki 3 deplasman maçına da taraftar götürmeyeceğiz. Buna mecburuz. Hiçbir şekilde ne bir tur düzenlenecek ne de organizasyon yapılacak. Taraftarlarımıza söylüyorum; deplasmana gitmeyin, içerideki maçlarımıza gelsinler."
SİYASETE GİRMEYECEĞİM
Fikret Orman siyasete gireceği yönündeki haberlerin gerçek olmadığını belirterek, "Ne siyasete girme, ne de spor bakanı olmak gibi bir düşüncem, yok. Benim için Beşiktaş başkanlığından daha büyük bir mevkii yok" dedi. Başkan Orman, borçlarla ilgili de rakiplere gönderme yaptı: "Kamuoyu algısı konusunda rahatsızlık duyuyorum. G.Saray'da net borç açıklanıyor, diğeri zaten açıklamıyor! Bizde de net borç açıklanması lazım."
BAŞKAN ORMAN'DAN KISA KISA...
-Beşiktaş'ın transferlerini yönetim yapar. Pozitif negatif ne varsa bizim sorumluluğumuzda. Şenol hoca ile hiçbir zaman problemimiz olmadı.
-Nokta atışlar yaptık. Elimizde yeterince fazla yabancı var. Bir mevkide 2-3'ten fazla oyuncu olunca huzursuzluk oluyor ve maliyet getiriyor.
-Şımarmayacağız, bütçemiz dahilinde gideceğiz. Bu ülkeyi yurt dışında temsil etmek bize layık olacak. Bütün dünyaya tanıtacağız.
-İletişimcilerimizin yaptığı organizasyonlarla Dünya tarafından konuşuluyoruz. 100 milyon taraftarı olan bir ekip olmak için çalışıyoruz.
-Basketbolda kadro istikrarı sağladık, 7-8 oyuncumuzu kadroda tuttuk. Basketbol maçlarında da Passolig uygulamasına geçmeyi düşünüyoruz.
BORÇ AÇIKLANDI: 1.76 MİLYON TL
Beşiktaş Kulübü Derneği ve grup şirketleri ile Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin toplam borcu, 1 milyar 766 milyon 209 bin 342 lira olarak açıklandı. Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, kulübün alacaklarının 243 milyon 208 bin 581 lira olduğunu ifade etti.
388 KİŞİYE GERİ DÖNÜŞ MÜJDESİ
Tevfik Yamantürk, 3 kez mazeretsiz divan kurulu toplantısına katılmayanların üyelikten çıkarılmasıyla ilgili olarak bir çalışma yaptıklarını aktardı: "Divan kurulu üyeliği düşmüş 388 değerli üyemizin haklarını iade etmek üzere kendilerine mektup yazdık ve kararı uygulamaya koyduk."
- 27 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:49
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Trabzonspor'da kombine satışı 10 bine ulaştı
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Yorum
e.tosun 9 eylülde muharrem traaansfer show yapacak.puhaaahhhhhhhaa
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Trabzonspor'da kombine satışı 10 bine ulaştı
Toplam 2
Yorum
e.tosun dedimki;7. haftadan sonra 50 yıl şampiyon olacağız demeyi keser muharrem.son 7 haftaya doğru avrupa kupaları hayali biter.
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Göztepe - Trabzonspor | CANLI ANLATIM
Toplam 8
Yorum
Turgut ada Bizim bu trabzonspor dan hiçbirşey olmaz...Cimboma bakin sanki bizim de il onların 50. Yılı ayip yaa
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