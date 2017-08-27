''Büyük oyun var''

Fikret Orman: Bizi hep saha dışına çekmeye çalışıyorlar. “Büyük kıskançlık ve oyunlar dönmekte. Bizi bir gün ‘Fetö’cü yapıyorlar, bir gün bel altından vuruyorlar. Tüm bunlara karşı kenetlenmeliyiz. Siyasete girmeyi kesinlikle düşünmüyorum”

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Divan Kurulu'nun 2017 yılı 3. Olağan Toplantısı'nda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Vodafone Park'ta yapılan toplantıda konuşan Orman, özellikle Samsun'da oynanan Süper Kupa maçında yaşananları örnek göstererek, "Büyük kıskançlık var, büyük oyunlar dönüyor. Samsun'a gelen taraftarlarımıza teşekkür ederim, eğer bizim taraftarımız sahaya inseydi daha vahim olaylar yaşayabilirdik. Bizi saha dışına çekmeye çalışıyor. Bir gün 'Fet ö'cü yapıyorlar, bir gün bel altından vuruyorlar. Bizi hep saha dışına çekmeye çalışıyorlar. Kenetlenmemiz lazım" ifadesini kullandı.



DEPLASMANLARA GİTMEYİN

Başkan şöyle devam etti: "UEFA Başkanı ile görüştüm. Avrupa'da yaşayan çok sayıda Türk pasaportlu taraftarımız olduğunu söyledik. Kendisi de haklı olduğumuzu ama kuralların olduğunu ve disiplin kuruluna ileteceğini söyledi. Bir karar aldık, gruplardaki 3 deplasman maçına da taraftar götürmeyeceğiz. Buna mecburuz. Hiçbir şekilde ne bir tur düzenlenecek ne de organizasyon yapılacak. Taraftarlarımıza söylüyorum; deplasmana gitmeyin, içerideki maçlarımıza gelsinler."



SİYASETE GİRMEYECEĞİM

Fikret Orman siyasete gireceği yönündeki haberlerin gerçek olmadığını belirterek, "Ne siyasete girme, ne de spor bakanı olmak gibi bir düşüncem, yok. Benim için Beşiktaş başkanlığından daha büyük bir mevkii yok" dedi. Başkan Orman, borçlarla ilgili de rakiplere gönderme yaptı: "Kamuoyu algısı konusunda rahatsızlık duyuyorum. G.Saray'da net borç açıklanıyor, diğeri zaten açıklamıyor! Bizde de net borç açıklanması lazım."



BAŞKAN ORMAN'DAN KISA KISA...

-Beşiktaş'ın transferlerini yönetim yapar. Pozitif negatif ne varsa bizim sorumluluğumuzda. Şenol hoca ile hiçbir zaman problemimiz olmadı.

-Nokta atışlar yaptık. Elimizde yeterince fazla yabancı var. Bir mevkide 2-3'ten fazla oyuncu olunca huzursuzluk oluyor ve maliyet getiriyor.

-Şımarmayacağız, bütçemiz dahilinde gideceğiz. Bu ülkeyi yurt dışında temsil etmek bize layık olacak. Bütün dünyaya tanıtacağız.

-İletişimcilerimizin yaptığı organizasyonlarla Dünya tarafından konuşuluyoruz. 100 milyon taraftarı olan bir ekip olmak için çalışıyoruz.

-Basketbolda kadro istikrarı sağladık, 7-8 oyuncumuzu kadroda tuttuk. Basketbol maçlarında da Passolig uygulamasına geçmeyi düşünüyoruz.



BORÇ AÇIKLANDI: 1.76 MİLYON TL

Beşiktaş Kulübü Derneği ve grup şirketleri ile Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin toplam borcu, 1 milyar 766 milyon 209 bin 342 lira olarak açıklandı. Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, kulübün alacaklarının 243 milyon 208 bin 581 lira olduğunu ifade etti.



388 KİŞİYE GERİ DÖNÜŞ MÜJDESİ

Tevfik Yamantürk, 3 kez mazeretsiz divan kurulu toplantısına katılmayanların üyelikten çıkarılmasıyla ilgili olarak bir çalışma yaptıklarını aktardı: "Divan kurulu üyeliği düşmüş 388 değerli üyemizin haklarını iade etmek üzere kendilerine mektup yazdık ve kararı uygulamaya koyduk."