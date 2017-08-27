Aşıkların buluşması
Cezası nedeniyle Antalya maçını seyircisiz oynayan Kara Kartal dün taraftarı ile ilk kez buluştu. Ortaya muhteşem görüntüler çıktı, yer yerinden oynadı. Tosic ve Atiba’nın golleri ile iyice coşan taraftarlar, bitiş düdüğünün ardından da tezahüratları ile Vodafone Park’ı inletti.
STADA KOŞTULAR
Akın akın stada koşan siyah- beyazlılar, karşılaşmanın başlama düdüğünden önce başladığı desteği 90 dakika sonuna kadar sürdürdü. Takımın ilk sahaya çıkmasıyla sevgilisine kavuşmanın heyecanını yaşayan Beşiktaşlılar, futbolcuları tek tek tribünlere çağırıp alkışladı. Geçen sezonun son haftasında 3 Haziran'da sahasında Osmanlıspor'u 4-0 mağlup ederek şampiyonluk kupasını kaldıran siyah-beyazlı takım, 84 gün aranın ardından taraftarları ile buluştu.
TRİBÜNLERDE 36 BİN 612 KARTAL
Beşiktaş taraftarı dün 41 bin kişilik Vodafone Park Stadı'nın büyük bölümünü doldurdu. Açıklanan resmi sayıya göre Bursaspor karşılaşmasında siyah-beyazlı takımı 36 bin 612 taraftarı destekledi. Tribündeki taraftarın gelen galibiyetle büyük coşku yaşadı.
BEŞİKTAŞ'TAN LÖSEMİLİ ÇOCUKLARA BÜYÜK DESTEK
Beşiktaş dün Vodafone Park'taki Bursaspor maçı için sahaya "Her kurban lösemili çocuklara can" pankartı ile çıktı. Bu pankart siyah-beyazlı tribünlerden yoğun şekilde alkış aldı.
- 27 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:33
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Trabzonspor'da kombine satışı 10 bine ulaştı
Toplam 2
Yorum
e.tosun 9 eylülde muharrem traaansfer show yapacak.puhaaahhhhhhhaa
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Trabzonspor'da kombine satışı 10 bine ulaştı
Toplam 2
Yorum
e.tosun dedimki;7. haftadan sonra 50 yıl şampiyon olacağız demeyi keser muharrem.son 7 haftaya doğru avrupa kupaları hayali biter.
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Göztepe - Trabzonspor | CANLI ANLATIM
Toplam 8
Yorum
Turgut ada Bizim bu trabzonspor dan hiçbirşey olmaz...Cimboma bakin sanki bizim de il onların 50. Yılı ayip yaa
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