 Aşıkların buluşması – Fotomaç – 27 Ağustos 2017
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    27 Ağustos 2017, Pazar
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    Aşıkların buluşması

    Aşıkların buluşması

    Cezası nedeniyle Antalya maçını seyircisiz oynayan Kara Kartal dün taraftarı ile ilk kez buluştu. Ortaya muhteşem görüntüler çıktı, yer yerinden oynadı. Tosic ve Atiba’nın golleri ile iyice coşan taraftarlar, bitiş düdüğünün ardından da tezahüratları ile Vodafone Park’ı inletti.

    Süper Lig'in 3. haftasında Bursaspor'u ağırlayan , muhteşem taraftarıyla buluştu, ortaya tablo gibi manzaralar çıktı. Samsun'da Atiker Konyaspor ile oynanan Süper Kupa maçında çıkan olaylar sonrasında alınan seyircisiz oynama cezasından dolayı 1. haftada Antalyaspor karşısında seyircisiz mücadele eden Beşiktaş, Bursaspor maçında taraftarıyla kucaklaştı. Güvenlik nedeniyle Bursaspor taraftarının alınmadığı misafir takım bölümünü de Beşiktaşlı taraftarlar doldurdu. Sabahın erken saatlerinden itibaren stadın etrafında toplanmaya başlayan taraftarlar, maçın başlama saati yaklaştıkta stada geçtiler.



    STADA KOŞTULAR
    Akın akın stada koşan siyah- beyazlılar, karşılaşmanın başlama düdüğünden önce başladığı desteği 90 dakika sonuna kadar sürdürdü. Takımın ilk sahaya çıkmasıyla sevgilisine kavuşmanın heyecanını yaşayan Beşiktaşlılar, futbolcuları tek tek tribünlere çağırıp alkışladı. Geçen sezonun son haftasında 3 Haziran'da sahasında Osmanlıspor'u 4-0 mağlup ederek şampiyonluk kupasını kaldıran siyah-beyazlı takım, 84 gün aranın ardından taraftarları ile buluştu.

    TRİBÜNLERDE 36 BİN 612 KARTAL
    Beşiktaş taraftarı dün 41 bin kişilik Vodafone Park Stadı'nın büyük bölümünü doldurdu. Açıklanan resmi sayıya göre Bursaspor karşılaşmasında siyah-beyazlı takımı 36 bin 612 taraftarı destekledi. Tribündeki taraftarın gelen galibiyetle büyük coşku yaşadı.



    BEŞİKTAŞ'TAN LÖSEMİLİ ÇOCUKLARA BÜYÜK DESTEK
    Beşiktaş dün Vodafone Park'taki Bursaspor maçı için sahaya "Her kurban lösemili çocuklara can" pankartı ile çıktı. Bu pankart siyah-beyazlı tribünlerden yoğun şekilde alkış aldı.
    1. 27 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:33
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