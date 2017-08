Süper Lig'de Bursaspor'u 2-1 yendikleri karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Oğuzhan, A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun aldığı karara saygı duyduğunu dile getirerek, "Her hocaya saygım sonsuz. Kararlarına da saygım sonsuz. Hocamız beğenmemiş olabilir. Yapmam gereken çok daha iyi çalışmak ve bir sonrakinde arkadaşlarımın yanında olmak. Geçen hafta hocamızla tanışma fırsatımız oldu. Kampta görüşürüz konuşması geçti. Listede ismimi görmeyince üzüldüm. Kimseye kırgın olamam, öyle bir hakka sahip değilim." diye konuştu.Ay-yıldızlı formayı giymenin her genç oyuncunun hayali olduğunu aktaran Oğuzhan, şunları kaydetti: "Benim de öyle. Arkadaşlarımın yanında olmayı çok isterdim ama demek ki hocamızın gördüğü bir şey var. Konuşmamızdan sonra ismimi listede görmedim. Her insan ister istemez bunun arkasında farklı şeyler arar. Aklıma başka şeyler geliyor, kendimi de sorguluyorum... O formayı giymek herkese nasip olmaz. Biz ülkemizi çok seven insanlarız. Ben de o formayı çok giymek istiyorum. Şanslıyım ki Beşiktaş armasının içinde de Türk bayrağımız var. En azından buradan bunu taşıyabiliyorum."Bu konuda Beşiktaş taraftarının kendisine gösterdiği destekten dolayı mutlu olduğunu aktaran Oğuzhan, "Böyle bir ailenin parçası olduğum için gerçekten çok mutluyum. Onları gururlandırmak için elimden geleni yapıyorum. Daha da iyisini yapmaya çalışacağım. Çünkü onlar her şeyin en güzelini hak ediyor. Bugün bana desteklerini hissettirdiler ve beni duygulandırdılar. Böyle bir aileye sahip olduğum için gerçekten çok şükrediyorum." ifadelerini kullandı. Oğuzhan Özyakup , Bursaspor ile yaptıkları karşılaşmayla ilgili olarak da "Geçen sene ve ondan önceki seneye göre pozisyonları sonuçlandırmakta zorlanıyoruz. Pozisyonlara giriyoruz ama kaçırıyoruz. Bu, Kasımpaşa maçında da oldu. Öne geçtik ama farklı skoru bulamıyoruz. Geride kalan iki sezonda bunları çok iyi yapıyorduk." değerlendirmesinde bulundu.