 Adriano korkuttu – Fotomaç – 27 Ağustos 2017
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    27 Ağustos 2017, Pazar
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    korkuttu

    Adriano korkuttu

    Bursaspor'u sahasında konuk eden Beşiktaş'ta sakatlık yaşandı.

    Maça sağ bekte başlayan Adriano, 79'da sakatlanarak yerini Beck'e bıraktı. Brezilyalı yıldız adalesinde problem yaşadı. 32 yaşındaki sol bekin kesin durumunun bugün yapılacak kontrollerden sonra belli olacağı dile getirildi. Adriano ise ciddi bir şeyinin bulunmadığını, kramp girmesi nedeniyle riske edilmediğini söyledi.
    1. 27 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:38
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