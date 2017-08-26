Torunoğulları bırakıyor!

Beşiktaş'ta ikinci Erdal Torunoğulları krizi kapıda... Geçen sezon Temmuz ayında menajer krizi nedeniyle tasfiye edilen Dış İlişkiler Sorumlusu Erdal Torunoğulları, iddiaların çıkmasının üzerinden 2 hafta geçmeden istifa etmişti. Bu yaz döneminde hiçbir transferde adı geçmeyen ve hiç bir pazarlığa götürülmeyen Torunoğulları; son olarak Şampiyonlar Ligi kura çekiminden de dışlanınca bir kez daha görevi bırakma kararı aldı. Torunoğulları'nın kararını değiştirmezse, istifasını salı günü başkana ileteceği iddia edildi.