 Torunoğulları bırakıyor! – Fotomaç – 26 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Ağustos 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Torunoğulları bırakıyor!

    Torunoğulları bırakıyor!
    Beşiktaş'ta ikinci Erdal Torunoğulları krizi kapıda... Geçen sezon Temmuz ayında menajer krizi nedeniyle tasfiye edilen Dış İlişkiler Sorumlusu Erdal Torunoğulları, iddiaların çıkmasının üzerinden 2 hafta geçmeden istifa etmişti. Bu yaz döneminde hiçbir transferde adı geçmeyen ve hiç bir pazarlığa götürülmeyen Torunoğulları; son olarak Şampiyonlar Ligi kura çekiminden de dışlanınca bir kez daha görevi bırakma kararı aldı. Torunoğulları'nın kararını değiştirmezse, istifasını salı günü başkana ileteceği iddia edildi.
    1. 26 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:43
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Torunoğulları bırakıyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.