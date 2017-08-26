İşte Pepe'nin açıklamaları:

"Taraftarlarımız önünde kazanmak önemliydi. Oyun çok durdu. Takımı tebrik etmek lazım. Önemli olan kazanmaktı. Milli aradan önce kazanmak önemliydi. Her şey yolunda gidiyor. Önümüzde çok maç var. Takım zamanla birbirine alışacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dengeli bir gruptayız. Her takım birinci olabilir."