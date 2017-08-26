''Oyun çok durdu''
Beşiktaş'ın tecrübeli savunma oyuncusu Pepe, Bursaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
İşte Pepe'nin açıklamaları:
"Taraftarlarımız önünde kazanmak önemliydi. Oyun çok durdu. Takımı tebrik etmek lazım. Önemli olan kazanmaktı. Milli aradan önce kazanmak önemliydi. Her şey yolunda gidiyor. Önümüzde çok maç var. Takım zamanla birbirine alışacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dengeli bir gruptayız. Her takım birinci olabilir."
- 26 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:24
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Göztepe - Trabzonspor | CANLI ANLATIM
Toplam 8
Yorum
Turgut ada Bizim bu trabzonspor dan hiçbirşey olmaz...Cimboma bakin sanki bizim de il onların 50. Yılı ayip yaa
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Trabzon'dan karara büyük tepki
Toplam 3
Yorum
ERAY TS Hakem maçı adil bir şekilde yönetme niyetiyle sahaya çıkmamış ya da amatör ligde maç yönetemeyecek kadar kötü bir hakem.
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Göztepe - Trabzonspor | CANLI ANLATIM
Toplam 8
Yorum
ofliii bu futbolcularla biz hep çile çekeriz.bir adım ileri iki adım geri gideriz.hep de öyle oldu .hiç mi ders alınmaz. okayla onurla bu iş olmaaz
''Oyun çok durdu'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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