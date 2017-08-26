Oynamadan kazanılmaz
Yönetici Metin Albayrak, Devler Ligi’nde Beşiktaş’ın favori gösterilmesi için, “Bize göre denk bir grup herkes eşit kuvvete sahip, özellikle iç saha maçları önemli” dedi
MEN CEZASI ALMAMALIYIZ
Albayrak, Şampiyonlar Ligi'nde saha olaylarının tekrar edilmesi durumunda gelecek olan Avrupa'dan men cezasına tedbir için yönetim kurulu toplantısında net kararlar alacaklarını ifade etti. Siyah-beyazlı yönetici şöyle devam etti: "Avrupa'nın bütününde çok Türk vatandaşı var. Onlar da maça gitmek isteyecek. Biz hak etmediğimiz sebebiyet vermediğimiz cezaya maruz kaldık. Tekrarında Avrupa'dan bir sene men edecekler. Şampiyonlar Ligi kulüp açısından önemli aynı zamanda ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde tek temsil eden takımız. Bununla ilgili önümüzdeki hafta yönetim kurulu toplantısında net karar alacağız."
- 26 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:36
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Hem Ciğerci hem golcü!
Toplam 5
Yorum
çiiğerci değil bu 11'le sadece pres ve bam güm cıkmakla bakalım kaç hafta gidiceksiniz :)) oyun sistemi zayıf ve yedek oyuncular olmasada olur tipi :))
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Hem Ciğerci hem golcü!
Toplam 5
Yorum
Yasama Arkadaşlar bu sene gol kralı kim olur? Gomis mi? Burak mı? Tolga Ciğerci mi?
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Trabzonspor'dan Milli Takım tepkisi
Toplam 21
Yorum
misafir gazeteci döven arda turan ve volkan babacanın milli takımda ne işi var..
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