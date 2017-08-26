Oynamadan kazanılmaz

Yönetici Metin Albayrak, Devler Ligi’nde Beşiktaş’ın favori gösterilmesi için, “Bize göre denk bir grup herkes eşit kuvvete sahip, özellikle iç saha maçları önemli” dedi

Beşiktaşlı yönetici Metin Albayrak, siyah-beyazlıların UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çektiği kurayı değerlendirerek, "Kura öncelikle hayırlı olsun. Gruptan çıkmak istiyoruz, geçen sene çıkamamıştık. Hedefimiz ikinci tura çıkmak. O güce sahibiz ve teknik ekibe de güveniyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde özellikle grubumuzda kamuoyunda ve sosyal medyada Beşiktaş'ı favori olarak gösteriyorlar. Maçlar oynanmadan kazanılmıyor. Bize göre denk bir grup herkes eşit kuvvete sahip o yüzden iç saha maçları çok önemli. Evimizde oynadığımız maçları kazanmamız gerekiyor. Denk bir grupta yer alıyoruz, hedefimiz ikinci tura çıkmak" ifadesini kullandı.



MEN CEZASI ALMAMALIYIZ

Albayrak, Şampiyonlar Ligi'nde saha olaylarının tekrar edilmesi durumunda gelecek olan Avrupa'dan men cezasına tedbir için yönetim kurulu toplantısında net kararlar alacaklarını ifade etti. Siyah-beyazlı yönetici şöyle devam etti: "Avrupa'nın bütününde çok Türk vatandaşı var. Onlar da maça gitmek isteyecek. Biz hak etmediğimiz sebebiyet vermediğimiz cezaya maruz kaldık. Tekrarında Avrupa'dan bir sene men edecekler. Şampiyonlar Ligi kulüp açısından önemli aynı zamanda ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde tek temsil eden takımız. Bununla ilgili önümüzdeki hafta yönetim kurulu toplantısında net karar alacağız."