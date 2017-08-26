Oğuzhan Özyakup'a destek
Bursaspor maçı öncesi siyah beyazlı taraftarlar milli takıma davet edilmeyen Oğuzhan Özyakup'a destek oldu.
Beşiktaşlı taraftarlar, milli takım aday kadrosuna davet edilmeyen Oğuzhan Özyakup'a maç öncesi destek oldu.
Isınma hareketleri sırasında tribüne çağrılan siyah-beyazlı oyuncu, karşılaşmanın başlamasından önce Oğuzhan Özyakup lehine tezahüratlar yaptı.
- 26 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 20:05
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Fenerbahçe çıkışa geçmek istiyor
Toplam 9
Yorum
ALP Orta sahadaki 3 lü değişmediği sürece ve kanatlara 2 hit adam alınmadıkça fbnin şampiyon olma ihtimali çok düşük.gs örneği var.
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De Souza'ya talip var
Toplam 82
Yorum
kanarya en az 12 mil. okadar......!!!!
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''Eljif’e yazık ediliyor''
Toplam 17
Yorum
fenerli kesin fenerbahcede oynamak istedi alinmadi, kedi erisemediyi cigere mundar dermis.....!!!!!
Oğuzhan Özyakup'a destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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