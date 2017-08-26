 Oğuzhan Özyakup'a destek – Fotomaç – 26 Ağustos 2017
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    26 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Oğuzhan Özyakup'a destek

    Oğuzhan Özyakup'a destek

    Bursaspor maçı öncesi siyah beyazlı taraftarlar milli takıma davet edilmeyen Oğuzhan Özyakup'a destek oldu.

    Beşiktaşlı taraftarlar, milli takım aday kadrosuna davet edilmeyen Oğuzhan Özyakup'a maç öncesi destek oldu.

    Isınma hareketleri sırasında tribüne çağrılan siyah-beyazlı oyuncu, karşılaşmanın başlamasından önce Oğuzhan Özyakup lehine tezahüratlar yaptı.

    1. 26 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:05
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