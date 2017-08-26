''Lucescu 'Kampta görüşürüz' demişti!''
Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup, A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Ukrayna ve Hırvatistan'la oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edilmemesine üzüldüğünü söyledi.
Ay-yıldızlı formayı giymenin her genç oyuncunun hayali olduğunu aktaran Oğuzhan, şunları kaydetti: "Benim de öyle. Arkadaşlarımın yanında olmayı çok isterdim ama demek ki hocamızın gördüğü bir şey var. Konuşmamızdan sonra ismimi listede görmedim. Her insan ister istemez bunun arkasında farklı şeyler arar. Aklıma başka şeyler geliyor, kendimi de sorguluyorum... O formayı giymek herkese nasip olmaz. Biz ülkemizi çok seven insanlarız. Ben de o formayı çok giymek istiyorum. Şanslıyım ki Beşiktaş armasının içinde de Türk bayrağımız var. En azından buradan bunu taşıyabiliyorum."
Bu konuda Beşiktaş taraftarının kendisine gösterdiği destekten dolayı mutlu olduğunu aktaran Oğuzhan, "Böyle bir ailenin parçası olduğum için gerçekten çok mutluyum. Onları gururlandırmak için elimden geleni yapıyorum. Daha da iyisini yapmaya çalışacağım. Çünkü onlar her şeyin en güzelini hak ediyor. Bugün bana desteklerini hissettirdiler ve beni duygulandırdılar. Böyle bir aileye sahip olduğum için gerçekten çok şükrediyorum." ifadelerini kullandı.
Oğuzhan Özyakup, Bursaspor ile yaptıkları karşılaşmayla ilgili olarak da "Geçen sene ve ondan önceki seneye göre pozisyonları sonuçlandırmakta zorlanıyoruz. Pozisyonlara giriyoruz ama kaçırıyoruz. Bu, Kasımpaşa maçında da oldu. Öne geçtik ama farklı skoru bulamıyoruz. Geride kalan iki sezonda bunları çok iyi yapıyorduk." değerlendirmesinde bulundu.
- 26 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:10
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Trabzonspor'da kombine satışı 10 bine ulaştı
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Yorum
e.tosun 9 eylülde muharrem traaansfer show yapacak.puhaaahhhhhhhaa
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Trabzonspor'da kombine satışı 10 bine ulaştı
Toplam 2
Yorum
e.tosun dedimki;7. haftadan sonra 50 yıl şampiyon olacağız demeyi keser muharrem.son 7 haftaya doğru avrupa kupaları hayali biter.
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Göztepe - Trabzonspor | CANLI ANLATIM
Toplam 8
Yorum
Turgut ada Bizim bu trabzonspor dan hiçbirşey olmaz...Cimboma bakin sanki bizim de il onların 50. Yılı ayip yaa
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