 Hasret bitecek seri sürecek – Fotomaç – 26 Ağustos 2017
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    26 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Hasret bitecek seri sürecek

    Hasret bitecek seri sürecek

    Son şampiyon ’ın rakibi Bursaspor... Vodafone Park’ta 21.45’te başlayacak maçta siyah-beyazlılar bu sezon taraftarıyla ilk kez buluşacak Yeni stadındaki lig maçlarında mağlubiyet yüzü görmeyen Kara Kartallar yeşil-beyazlı rakibini mağlup ederek yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

    , Süper üçüncü haftasında bugün Bursaspor ile karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta saat 19.45'te başlayacak maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Sezona Antalyaspor'u evinde 2-0 mağlup ederek başlayan siyah-beyazlılar, ikinci haftada deplasmanda Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalarak 4 puan topladı. İlk haftada Medipol Başakşehir'e rakip sahada 1-0 mağlup olarak sezona giriş yapan Bursaspor ise ikinci hafta sahasında Alanyaspor'u 3-2 yendi. Vodafone Park'ta oynadığı lig maçlarında mağlubiyet yüzü görmeyen Beşiktaş, Bursaspor'u da eli boş göndermeye çalışacak. Yeni stadındaki açılış maçını Bursaspor ile oynayan ve 3-2 galip ayrılan siyah-beyazlılar, geçen sezonki müsabakayı da 2-1 kazandı.

    Siyah-beyazlılar, Bursaspor maçıyla bu sezon evinde ilk kez taraftarının karşısına çıkacak. Sezona kendi evinde başlamasına rağmen, Samsun'da oynanan Turkcell Süper Kupa'da aldığı seyircisiz oynama cezasını Antalyaspor karşısında çeken Beşiktaş, Bursaspor maçında taraftarıyla hasret giderecek. Siyah-beyazlı takımın yeni transferleri Pepe, Gary Medel, Alvaro Negredo, Orkan Çınar ve Jeremain Lens, ilk kez Vodafone Park'ta taraftar önünde mücadele edecek. Beşiktaş'ta tedavileri devam eden Gökhan Gönül, Gökhan Töre ve Atınç Nukan bugünkü maçta da forma giyemeyecek.

    1. 26 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:48
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