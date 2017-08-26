Hasret bitecek seri sürecek
Son şampiyon Beşiktaş’ın rakibi Bursaspor... Vodafone Park’ta 21.45’te başlayacak maçta siyah-beyazlılar bu sezon taraftarıyla ilk kez buluşacak Yeni stadındaki lig maçlarında mağlubiyet yüzü görmeyen Kara Kartallar yeşil-beyazlı rakibini mağlup ederek yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.
Siyah-beyazlılar, Bursaspor maçıyla bu sezon evinde ilk kez taraftarının karşısına çıkacak. Sezona kendi evinde başlamasına rağmen, Samsun'da oynanan Turkcell Süper Kupa'da aldığı seyircisiz oynama cezasını Antalyaspor karşısında çeken Beşiktaş, Bursaspor maçında taraftarıyla hasret giderecek. Siyah-beyazlı takımın yeni transferleri Pepe, Gary Medel, Alvaro Negredo, Orkan Çınar ve Jeremain Lens, ilk kez Vodafone Park'ta taraftar önünde mücadele edecek. Beşiktaş'ta tedavileri devam eden Gökhan Gönül, Gökhan Töre ve Atınç Nukan bugünkü maçta da forma giyemeyecek.
- 26 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 03:48
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Hem Ciğerci hem golcü!
Toplam 5
Yorum
çiiğerci değil bu 11'le sadece pres ve bam güm cıkmakla bakalım kaç hafta gidiceksiniz :)) oyun sistemi zayıf ve yedek oyuncular olmasada olur tipi :))
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Hem Ciğerci hem golcü!
Toplam 5
Yorum
Yasama Arkadaşlar bu sene gol kralı kim olur? Gomis mi? Burak mı? Tolga Ciğerci mi?
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Trabzonspor'dan Milli Takım tepkisi
Toplam 21
Yorum
misafir gazeteci döven arda turan ve volkan babacanın milli takımda ne işi var..
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