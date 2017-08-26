 Gökhan Gönül koşulara başladı – Fotomaç – 26 Ağustos 2017
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    26 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Gökhan Gönül koşulara başladı

    Gökhan Gönül koşulara başladı
    Beşiktaş'ta Bursaspor maçı öncesi son idman yapılırken, sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Gökhan Gönül'de koşulara başladı. Sağ tibia (kaval) kemiğinden 3 Ağustos tarihinde ameliyat olan ve yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalması beklenen Gökhan Gönül hızlı bir iyileşme sürecine girdi. Milli takım arasında yeniden yükleme ve takımla idmanlara başlayacak Gönül'ün Eylül ayının ortalarında sahada olması bekleniyor.
    1. 26 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:43
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