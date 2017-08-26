Gökhan Gönül koşulara başladı

Beşiktaş'ta Bursaspor maçı öncesi son idman yapılırken, sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Gökhan Gönül'de koşulara başladı. Sağ tibia (kaval) kemiğinden 3 Ağustos tarihinde ameliyat olan ve yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalması beklenen Gökhan Gönül hızlı bir iyileşme sürecine girdi. Milli takım arasında yeniden yükleme ve takımla idmanlara başlayacak Gönül'ün Eylül ayının ortalarında sahada olması bekleniyor.