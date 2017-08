"Galibiyette en büyük pay taraftarların"

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Çebi, müsabakanın zor geçtiğini vurgulayarak, "Bursaspor karşısında önemli 3 puan aldık. Bursaspor geçen sezonki kadrodan çok farklı, dirençli bir kadro yapmışlar. Onları tebrik ediyoruz. İyi bir futbol oynadılar. Onun dışında taraftarlara binlerce kez teşekkür ediyorum. Tahmin ediyorum bu maçta en büyük katkıyı onlar yaptı. Allah eksikliklerini vermesin" diye konuştu.



"GALATASARAY'IN FAVORİ OLDUĞUNA KATILMIYORUM"

Bu sezon Süper Lig'in çekişmeli ve zor geçeceğini düşündüğünü ifade eden Çebi, bir basın mensubunun "Spor yorumcuları Galatasaray'ı şampiyonluğun favorisi olarak gösteriyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?" şeklindeki sorusuna, "Herkesin aklı kendine. Onlar öyle düşünüyor, saygı duyuyorum. Ben aynı düşüncede değilim" yanıtını verdi.



"YENİ TRANSFERLERİMİZ BİZE LAZIM OLACAK"

Ahmet Nur Çebi, bu sezon transfer ettikleri futbolculardan çoğunun henüz forma şansı bulamamasıyla ilgili olarak, "Alınan futbolcuların hepsinin lazım olacağını ben çok iyi biliyorum. Daha lige yeni başladık, önümüzde Avrupa maçlarımız var. Cezalılar, sakatlıklar ve yorgunluklar olacak. Yaptığımız transferler gerekliydi. Şu anda onların kulübüde bekliyor olmaları, oynamayacakları anlamına gelmez. Bence daha güçlü geleceklerdir" değerlendirmesinde bulundu.



"DEMBA BA KONUSUNDA HER AN BİR SÜPRİZ OLABİLİR"

Ahmet Nur Çebi, geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak renklerine kattıkları Demba Ba için bir girişimlerinin olup olmadığına yönelik soruyu, "Demba Ba'nın Çin'deki durumu çözülmüş değil ama her an bir sürpriz olabilir. Ben çözülebileceğini sanmıyorum. Çünkü Çin'deki tavır geçen seneki gibi değil. Yine de belli olmaz. Artık bonservislik bir durumu yok. Sezon sonunda Çin ile olan ilişkisi bitiyor. Dolayısıyla Çin kulübünün nasıl bir tavır olacağını bekleyip göreceğiz" şeklinde yanıtladı.

Çebi, transfer gündemlerinde olan Hırvat futbolcu Domagoj Vida ile ilgili soruyu yanıtlamaktan kaçındı.



"MİLLİ TAKIMDAKİ KARAR TEKNİK KADRONUNDUR"

Ahmet Nur Çebi, A Milli Takım kadrosuna çağrılmayan futbolcuları Oğuzhan Özyakup'un geleceği olan bir oyuncu olduğunu anlatarak, "Milli takıma seçilmesini ben uygun görüyorum ama karar oradaki teknik kadronundur. Kendine göre bir mezaretleri vardır. Bana göre seçilmeliydi" ifadelerini kullandı.