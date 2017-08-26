Fransız ekibi gücünü kaybediyor

Beşiktaş'ın rakiplerinden Monaco, yıldız oyuncularını kaybetmeye devam ediyor.

Geçen senenin şampiyon kadrosunda yer alan Mendy, Bernardo Silva ve Bakayoko gibi yıldızlarını kaybeden Monaco'da; Mbappe ve Fabinho'nun da PSG'ye transfer olacağı Fransız basınında yer almasının ardından bir yeni transfer iddiası da İngiltere'den geldi. İngiliz basının da çıkan haberlere göre Arsenal, Monaco'nun 21 yaşındaki yıldızı Thomas Lemar'a talip oldu. Wenger'in ısrarla istediği Fransız yıldızın transferi için çalışmalarına başlayan İngiliz ekibinin 60 milyon euro civarı bir teklif yapacağı iddia edildi.



Negredo, Monaco'yu seviyor!

Beşiktaş'ın yeni transferi Negredo, siyah-beyazlıların Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki rakiplerinden Monaco'yu iyi tanıyor. 2015-2016 sezonu Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Valencia ile Monaco gruplara kalmak için karşılaşmıştı. İspanya'da oynanan ilk karşılaşma Valencia'nın 3-1 üstünlüğü ile sona ererken Fransa'da rövanş maçında Monaco, 2-1 galip gelmesine rağmen elenmişti. Bu karşılaşmada Negredo ise 4. dakikada takımının tek golünü atarak Valencia'nın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara yükselmesinde büyük katkı sağlamıştı.



Casillas: Favori Monaco!

Porto'nun deneyimli file bekçisi Iker Casillas, kurayı değerlendirdi. Beşiktaş, Monaco ve Leipzig ile aynı grupta yer alan Porto'nun İspanyol kalecisi çok dengeli bir gruba düştüklerini söyledi. Calissa, "Maç maç düşünmeliyiz. Bana dengeli bir grup gibi geldi, her maçta her şey olabilir. Bence grubun favorisi Monaco" ifadelerini kullandı. Rakiplerinde Falcao, Quaresma gibi yıldızların olduğunun altını çizen Casillas; bu iki ismin daha önce Porto forması giydiklerine vurgu yaptı.



Leipzig gerginliği

Önceki gün yapılan kura çekiminden sonra Beşiktaş yönetimini endişelendiren ne Monaco ne de Porto oldu... Siyah-beyazlıları sıkıntıya sokan rakip Leipzig oldu. Fakat bu, Alman ekibinin gücü veya yaptığı transferlerden çok; Almanya'da yaşayan Türkler yüzünden... 6 Aralık'ta deplasmanda oynanacak maç öncesinde Beşiktaş yönetimi daha şimdiden UEFA ile temas kurdu. Leipzig'te oynanacak maç için kesinlikle Türk taraftar götürmeyeceklerini ifade eden Beşiktaşlı yetkililer, Alman ekibinin de Türklere bilet satılmaması konusunda uyarılması istedi.