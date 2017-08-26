Fikret Orman'dan flaş karar
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Avrupa'daki deplasman maçlarına taraftar götürmeyeceklerini açıkladı.
- 26 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 12:00
-
De Souza'ya talip var
Toplam 64
Yorum
sadece o degil volkan-kanenni-topal-neusterder-ozan-hasan-ismail-atıf-strıker-dıar-vanpersi josef bunların hepsini gönder paftan topçu getir yerlerine
-
Tolga Ciğerci resitali
Toplam 22
Yorum
murooo1903 BJK sezon basında lucescu fatih terimi getirmeye çalısıyodunuz 3 haftada unuttunuz 3 hafta sonrada tudora imp. dersiniz valla enteresansınız
-
6 transfer birden!
Toplam 91
Yorum
saıkın ha ! işişten geçti zaten klüp batık paftakımdan en iyi gençlerialın alper-valbuena-ıssa-şener-guilonu-ekici-elif-in yanına monte edin yeter
Fikret Orman'dan flaş karar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.