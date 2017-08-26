 Fikret Orman'dan flaş karar – Fotomaç – 26 Ağustos 2017
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    26 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Fikret Orman'dan flaş karar

    Fikret Orman'dan flaş karar

    Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Avrupa'daki deplasman maçlarına taraftar götürmeyeceklerini açıkladı.

    Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kulübün Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Fikret Orman, Beşiktaş'ın Avrupa'daki deplasman maçlarına seyirci götürmeyeceklerini bildirdi. Orman, "Bazen yolda karşılaşıyoruz. 'Hollanda'dan, Almanya'dan geliyoruz' diyorlar. Onlara sesleniyorum. Gelmeyin. Kulüp zarar görebilir." diye konuştu.
    1. 26 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 12:00
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