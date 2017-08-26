'En Saygılı An' ödülü
UEFA'dan Beşiktaş'a "EN İYİ SAYGI ANI" ödülü geldi.
Kartal 6 bin 637 km uçacak
Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oldu. Üç deplasman maçı için en çok mesafe kat edecek olan takım 10 bin 941 kilometreyle Karabağ. İkinci sırada 9 bin 263 kilometre ile APOEL ve üçüncülükte 8 bin 699 kilometreyle CSKA Moskova bulunuyor. Beşiktaş'ın da yer aldığı G Grubu'nda en çok mesafeyi siyah-beyazlılar kat edecek. Leipzig 4 bin 597 km, Monaco 4 bin 65 km, Porto 6 bin 440 km, Beşiktaş ise 6 bin 637 km yol yapacak.
- 26 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:42
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Hem Ciğerci hem golcü!
Toplam 5
Yorum
çiiğerci değil bu 11'le sadece pres ve bam güm cıkmakla bakalım kaç hafta gidiceksiniz :)) oyun sistemi zayıf ve yedek oyuncular olmasada olur tipi :))
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Hem Ciğerci hem golcü!
Toplam 5
Yorum
Yasama Arkadaşlar bu sene gol kralı kim olur? Gomis mi? Burak mı? Tolga Ciğerci mi?
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Trabzonspor'dan Milli Takım tepkisi
Toplam 21
Yorum
misafir gazeteci döven arda turan ve volkan babacanın milli takımda ne işi var..
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