'En Saygılı An' ödülü

UEFA'dan Beşiktaş'a "EN İYİ SAYGI ANI" ödülü geldi.

Geçen sezon UEFA Gençler Ligi'nde yer alan Beşiktaş Genç Takımı'ndan Muhammed Öztürk ile Napoli oyuncusu Gennaro, karşılaşma esnasında tartışmış, maçın ardından ikili birbirlerinden özür dileyerek sosyal medyada birlikte fotoğraf paylaşmışlardı. UEFA, Muhammed ile Gennaro'nun bu davranışını 'Respect Moment' (En Saygılı An) olarak belirledi ve ödüllendirdi.



Kartal 6 bin 637 km uçacak

Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oldu. Üç deplasman maçı için en çok mesafe kat edecek olan takım 10 bin 941 kilometreyle Karabağ. İkinci sırada 9 bin 263 kilometre ile APOEL ve üçüncülükte 8 bin 699 kilometreyle CSKA Moskova bulunuyor. Beşiktaş'ın da yer aldığı G Grubu'nda en çok mesafeyi siyah-beyazlılar kat edecek. Leipzig 4 bin 597 km, Monaco 4 bin 65 km, Porto 6 bin 440 km, Beşiktaş ise 6 bin 637 km yol yapacak.