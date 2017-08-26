 ''Dragao Stadı sizleri bekliyor'' – Fotomaç – 26 Ağustos 2017
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    26 Ağustos 2017, Cumartesi
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    ''Dragao Stadı sizleri bekliyor''

    ''Dragao Stadı sizleri bekliyor''

    Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi G grubunda; Monaco, Porto ve Leipzig ile eşleşti.

    Siyah- beyazlılar G Grubu ilk maçında 13 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Porto ile karşılaşacak. Porto Kulübü, eşleşme sonrası sosyal medyadan eski oyuncularına mesaj yolladı. Quaresma, Pepe, Moutinho, ve Falcao'nun fotoğraflarının yer aldığı paylaşımda "Dragao Stadı sizleri bekliyor" denildi.
    1. 26 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:27
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