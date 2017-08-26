Beşiktaş'ta borç açıklandı
Beşiktaş'ın borcu 1 milyar 766 milyon olarak açıklandı.
Beşiktaş'ın 2017 yılı 3.olağan Divan Kurulu Toplantısı Vodafone Park'ta yapılıyor.Başkan Fikret Orman ve yönetim Kurulu üyelerinin büyük çoğunluğunun katıldığı toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.
Divan Kurulu başkanı Tevfik Yamantürk'ün açılış konuşmasında dernek tüzüğünün yeniden düzenlenmesi için çalışmalara başladıklarını açıkladı. Divan başkanı, 3 kez toplantılara katılmadıkları için üyelikten çıkarılan kişiler için hukuk departmanı ile birlikte çalışarak çözüm yolu bulduklarını ve bu kişileri yeniden toplantılara davet ettiklerini belirtti. Yamantürk ayrıca sportif açıdan başarılı bir dönem geçiren yönetim kurulu ile uyumlu bir çalışma içinde olduklarının altını çizdi.
TOPLAM BORÇ 1 MİLYAR 766 MİLYON 209 BİN 342 LİRA
Tevfik Yamantürk'ün açılış konuşmasının ardından kürsüye gelen Denetleme Kurulu başkanı Feyyaz Tuncel Siyah Beyazlıların borç tablosunu ortaya koydu.
Tuncel Denetleme Kurulu raporlarına göre Beşiktaş'ın toplam borcunu 1 milyar 766 milyon 209 bin 342 lira olarak açıkladı.
- 26 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 12:02
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De Souza'ya talip var
Toplam 64
Yorum
sadece o degil volkan-kanenni-topal-neusterder-ozan-hasan-ismail-atıf-strıker-dıar-vanpersi josef bunların hepsini gönder paftan topçu getir yerlerine
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Tolga Ciğerci resitali
Toplam 22
Yorum
murooo1903 BJK sezon basında lucescu fatih terimi getirmeye çalısıyodunuz 3 haftada unuttunuz 3 hafta sonrada tudora imp. dersiniz valla enteresansınız
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6 transfer birden!
Toplam 91
Yorum
saıkın ha ! işişten geçti zaten klüp batık paftakımdan en iyi gençlerialın alper-valbuena-ıssa-şener-guilonu-ekici-elif-in yanına monte edin yeter
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