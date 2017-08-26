 Beşiktaş taraftarıyla buluştu – Fotomaç – 26 Ağustos 2017
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    26 Ağustos 2017, Cumartesi
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    taraftarıyla buluştu

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> taraftarıyla buluştu

    , ligin 3. haftasında sahasında oynadığı Bursaspor mücadelesi ile bu sezon ilk kez taraftarıyla buluşmuş oldu.

    Süper Lig'in 3. haftasında Bursaspor'u ağırlayan siyah-beyazlı ekip, taraftarıyla buluştu.

    Samsun'da Atiker Konyaspor ile oynanan Süper Kupa maçında çıkan olaylar sonrasında alınan seyircisiz oynama cezasından dolayı 1. haftada Antalyaspor karşısında seyircisiz mücadele eden , Bursaspor maçında taraftarıyla kucaklaştı.

    Güvenlik nedeniyle Bursaspor taraftarının alınmadığı misafir takım bölümünü de Beşiktaşlı taraftarlar doldurdu.
    1. 26 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:39
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