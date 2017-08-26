Beşiktaş taraftarıyla buluştu
Beşiktaş, ligin 3. haftasında sahasında oynadığı Bursaspor mücadelesi ile bu sezon ilk kez taraftarıyla buluşmuş oldu.
Samsun'da Atiker Konyaspor ile oynanan Süper Kupa maçında çıkan olaylar sonrasında alınan seyircisiz oynama cezasından dolayı 1. haftada Antalyaspor karşısında seyircisiz mücadele eden Beşiktaş, Bursaspor maçında taraftarıyla kucaklaştı.
Güvenlik nedeniyle Bursaspor taraftarının alınmadığı misafir takım bölümünü de Beşiktaşlı taraftarlar doldurdu.
- 26 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 20:39
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Fenerbahçe çıkışa geçmek istiyor
Toplam 9
Yorum
ALP Orta sahadaki 3 lü değişmediği sürece ve kanatlara 2 hit adam alınmadıkça fbnin şampiyon olma ihtimali çok düşük.gs örneği var.
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De Souza'ya talip var
Toplam 82
Yorum
kanarya en az 12 mil. okadar......!!!!
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''Eljif’e yazık ediliyor''
Toplam 17
Yorum
fenerli kesin fenerbahcede oynamak istedi alinmadi, kedi erisemediyi cigere mundar dermis.....!!!!!
Beşiktaş taraftarıyla buluştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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