Beşiktaş-Bursaspor I CANLI ANLATIM

Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında evinde Bursaspor'u konuk ediyor. 19.45'te başlayan mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetiyor. Sezona Antalyaspor galibiyetiyle başlayan siyah beyazlılar, ikinci haftada Kasımpaşa deplasmanından beraberlikle dönerek 4 puan topladı. Bursaspor ise Başakşehir mağlubiyetiyle sezona giriş yaptı. Geçen hafta ise Alanyaspor'u evinde 3-2 mağlup etti.







İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Fabri, Adriano, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Bebel, Cenk



BURSASPOR: Harun, Barış, Ekong, Titi, Aziz, Agu, Badu, Deniz, Batalla, Delarge, Stancu



SAAT: 19.45



STAT: Vodafone Park



HAKEM: Mete Kalkavan