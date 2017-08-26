 Beşiktaş-Bursaspor I CANLI ANLATIM – Fotomaç – 26 Ağustos 2017
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    26 Ağustos 2017, Cumartesi
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    - I CANLI ANLATIM

    Beşiktaş-Bursaspor I CANLI ANLATIM

    Son şampiyon , Vodafone Park'ta 'u konuk ediyor. Yeni stadında mağlubiyet yüzü görmeyen Kartal, yeşil beyazlı rakibini mağlup ederek yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

    , Süper Lig'in 3. haftasında evinde 'u konuk ediyor. 19.45'te başlayan mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetiyor. Sezona Antalyaspor galibiyetiyle başlayan siyah beyazlılar, ikinci haftada Kasımpaşa deplasmanından beraberlikle dönerek 4 puan topladı. Bursaspor ise Başakşehir mağlubiyetiyle sezona giriş yaptı. Geçen hafta ise Alanyaspor'u evinde 3-2 mağlup etti.



    İLK 11'LER
    BEŞİKTAŞ: Fabri, Adriano, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Bebel, Cenk

    BURSASPOR: Harun, Barış, Ekong, Titi, Aziz, Agu, Badu, Deniz, Batalla, Delarge, Stancu

    SAAT: 19.45

    STAT: Vodafone Park

    HAKEM: Mete Kalkavan

    1. 26 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:21
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