Beşiktaş-Bursaspor I CANLI ANLATIM

Son şampiyon Beşiktaş, Vodafone Park'ta Bursaspor'u konuk ediyor. Yeni stadında mağlubiyet yüzü görmeyen Kartal, yeşil beyazlı rakibini mağlup ederek yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.
Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında evinde Bursaspor'u konuk ediyor. 19.45'te başlayan mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetiyor. Sezona Antalyaspor galibiyetiyle başlayan siyah beyazlılar, ikinci haftada Kasımpaşa deplasmanından beraberlikle dönerek 4 puan topladı. Bursaspor ise Başakşehir mağlubiyetiyle sezona giriş yaptı. Geçen hafta ise Alanyaspor'u evinde 3-2 mağlup etti.
İLK 11'LER
BEŞİKTAŞ: Fabri, Adriano, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Bebel, Cenk
BURSASPOR: Harun, Barış, Ekong, Titi, Aziz, Agu, Badu, Deniz, Batalla, Delarge, Stancu
SAAT: 19.45
STAT: Vodafone Park
HAKEM: Mete Kalkavan
- 26 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 20:21
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Fenerbahçe çıkışa geçmek istiyor
Toplam 9
Yorum
ALP Orta sahadaki 3 lü değişmediği sürece ve kanatlara 2 hit adam alınmadıkça fbnin şampiyon olma ihtimali çok düşük.gs örneği var.
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De Souza'ya talip var
Toplam 82
Yorum
kanarya en az 12 mil. okadar......!!!!
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''Eljif’e yazık ediliyor''
Toplam 17
Yorum
fenerli kesin fenerbahcede oynamak istedi alinmadi, kedi erisemediyi cigere mundar dermis.....!!!!!
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