Adriano ilk maçında sakatlandı
Süper Lig’in 3. haftasında oynanan Beşiktaş-Bursaspor mücadelesinde siyah-beyazlı oyuncu Adriano 11’de başladığı ilk maçında sakatlanarak yerini Beck’e bıraktı.
Beşiktaş'ın Bursaspor'u konuk ettiği mücadelede Adriano, maçın 79. dakikasında sakatlanarak yerini Andreas Beck'e bıraktı. Bu sezon ilk kez 11'de başlayan deneyimli oyuncu, karşılaşmanın 79. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.
Zorunlu değişikliğe giden siyah-beyazlı takımda Andreas Beck oyuna dahil oldu.
- 26 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:07
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Fenerbahçe çıkışa geçmek istiyor
Toplam 9
Yorum
ALP Orta sahadaki 3 lü değişmediği sürece ve kanatlara 2 hit adam alınmadıkça fbnin şampiyon olma ihtimali çok düşük.gs örneği var.
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De Souza'ya talip var
Toplam 82
Yorum
kanarya en az 12 mil. okadar......!!!!
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''Eljif’e yazık ediliyor''
Toplam 17
Yorum
fenerli kesin fenerbahcede oynamak istedi alinmadi, kedi erisemediyi cigere mundar dermis.....!!!!!
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