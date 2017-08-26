 Adriano ilk maçında sakatlandı – Fotomaç – 26 Ağustos 2017
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    26 Ağustos 2017, Cumartesi
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    ilk maçında sakatlandı

    Adriano ilk maçında sakatlandı

    Süper Lig’in 3. haftasında oynanan -Bursaspor mücadelesinde siyah-beyazlı oyuncu 11’de başladığı ilk maçında sakatlanarak yerini Beck’e bıraktı.

    'ta sakatlık şoku yaşandı.

    Beşiktaş'ın Bursaspor'u konuk ettiği mücadelede , maçın 79. dakikasında sakatlanarak yerini Andreas Beck'e bıraktı. Bu sezon ilk kez 11'de başlayan deneyimli oyuncu, karşılaşmanın 79. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.

    Zorunlu değişikliğe giden siyah-beyazlı takımda Andreas Beck oyuna dahil oldu.
    1. 26 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:07
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