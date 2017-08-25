Vida Beşiktaş'ta
Dinamo Kiev, ocak ayında sözleşmesi bitecek Domagoj Vida için Beşiktaş’ın yaptığı 1 milyon euro+kaleci Boyko teklifini kabul etti. 28 yaşındaki stoper haftaya imzaya geliyor.
4 YILLIK İMZA ATACAK
Beşiktaş, sözleşmesinin bitmesine 6 aydan az süre kaldığı için yasal olarak transfer görüşmesi yaptığı Vida ile 3.5 yıllık protokol imzalamıştı. Ancak Dinamo Kiev ile bonservis konusunda anlaşma sağlanınca imzalanan bu protokol otomatikman 4 yıla uzatıldı. Transfermakt'a göre 9.5 milyon euro piyasa değeri olan Hırvat stoper, futbola Osijek'te başladı. 2010'da 2.4 milyon euro'ya Leverkusen'e giden Vida, 2011'de 1.3 milyon euro'ya Dinamo Zagreb'e transfer oldu. Kiev, tecrübeli stoperi 2013'te 5 milyon euro'ya aldı.
EŞİYLE BİRLİKTE EV BAKACAKLAR
Dinamo Kiev formasıyla 151 resmi maça çıkıp 12 gol atan ve 8 asist yapan Vida, kariyerinde 6 kupa kazandı. İki kez Ukrayna Şampiyonluğu, iki kez Ukrayna Kupa Şampiyonluğu, 1'er kez de Hırvatistan lig ve kupa şampiyonlukları kazanan Vida, 48 kez de Hırvatistan Milli Takımı formasını giydi. Hafta başında eşi Hırvat güzel Ivane Gugic ile birlikte Türkiye'ye gelmesi beklenen 28 yaşındaki oyuncu, imzayı attıktan sonra ev bakacak.
TARAFTARLA VEDALAŞTI
Beşiktaş'ın her konuda anlaşmaya vardığı Domagoj Vida, dün Dinamo Kiev'in UEFA Avrupa Ligi'nde dün oynadığı Maritimo maçında kendisine teşekkür pankartı açan taraftarların yanına giderek bir anlamda Kiev'e veda etti.
- 25 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 04:33
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Volkan Demirel ısınmaya çıkmadı!
Toplam 19
Yorum
MISSION COMPLETED!! Zaten ne diye bu sene de FENER'in başını yakmaya kaldıysa.. Yönetimde de iş yok. Misyonu tamamlanan oyuncularla devam etmek nedir ya?
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'Vardar', Fener varamaz!
Toplam 71
Yorum
vardar 4 - yoktur 1 Yönetim gitmesi gereken futbolcularla yeni sezona devam edecekse (RvP, Ozan, Souza, Volkan, Fernando, Kaldırım) çile bülbülüm çile.. ooofff
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'Vardar', Fener varamaz!
Toplam 71
Yorum
GS TS HAHAHAHAHAAHAHAHAHAA
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