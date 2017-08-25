 Vida Beşiktaş'ta – Fotomaç – 25 Ağustos 2017
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    25 Ağustos 2017, Cuma
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    Vida 'ta

    Vida Beşiktaş'ta

    , ocak ayında sözleşmesi bitecek için ’ın yaptığı 1 milyon euro+kaleci Boyko teklifini kabul etti. 28 yaşındaki stoper haftaya imzaya geliyor.

    , transferinde mutlu sona ulaştı. Ocak ayında sözleşmesi bitecek 28 yaşındaki oyuncu için kapıyı aylar önce 6 milyon euro'dan açan , yapılan sıkı pazarlıklar neticesinde Kartal'ın '1 milyon euro+kaleci Boyko' teklifini kabul etti. Hırvat stoper için Ukrayna kulübüyle pazarlık masasına oturan Beşiktaş Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner, Dinamo Kiev Başkanı Surkis ile el sıkıştı. Ukrayna ekibinin başkanı Igor Surkis, dün "Bize en iyi teklifi Beşiktaş yaptı. Vida da bana Beşiktaş'ın kendisine uygun olduğunu söyledi" diyerek transferi duyurdu.

    4 YILLIK İMZA ATACAK
    Beşiktaş, sözleşmesinin bitmesine 6 aydan az süre kaldığı için yasal olarak transfer görüşmesi yaptığı Vida ile 3.5 yıllık protokol imzalamıştı. Ancak Dinamo Kiev ile bonservis konusunda anlaşma sağlanınca imzalanan bu protokol otomatikman 4 yıla uzatıldı. Transfermakt'a göre 9.5 milyon euro piyasa değeri olan Hırvat stoper, futbola Osijek'te başladı. 2010'da 2.4 milyon euro'ya Leverkusen'e giden Vida, 2011'de 1.3 milyon euro'ya Dinamo Zagreb'e transfer oldu. Kiev, tecrübeli stoperi 2013'te 5 milyon euro'ya aldı.

    EŞİYLE BİRLİKTE EV BAKACAKLAR
    Dinamo Kiev formasıyla 151 resmi maça çıkıp 12 gol atan ve 8 asist yapan Vida, kariyerinde 6 kupa kazandı. İki kez Ukrayna Şampiyonluğu, iki kez Ukrayna Kupa Şampiyonluğu, 1'er kez de Hırvatistan lig ve kupa şampiyonlukları kazanan Vida, 48 kez de Hırvatistan Milli Takımı formasını giydi. Hafta başında eşi Hırvat güzel Ivane Gugic ile birlikte Türkiye'ye gelmesi beklenen 28 yaşındaki oyuncu, imzayı attıktan sonra ev bakacak.



    TARAFTARLA VEDALAŞTI
    Beşiktaş'ın her konuda anlaşmaya vardığı Domagoj Vida, dün Dinamo Kiev'in UEFA Avrupa Ligi'nde dün oynadığı Maritimo maçında kendisine teşekkür pankartı açan taraftarların yanına giderek bir anlamda Kiev'e veda etti.
    1. 25 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 04:33
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