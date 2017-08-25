 Ufuk Pak gitti, bir devir bitti – Fotomaç – 25 Ağustos 2017
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    25 Ağustos 2017, Cuma
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    gitti, bir devir bitti

    Ufuk Pak gitti, bir devir bitti

    Kulübü Futbol Okulları Genel Koordinatörü 'ın görevine son verildi.

    Uzun yıllardan beri Beşiktaş'a hizmet eden Pak ile yollar ayrıldı. Alınan bu kararın Beşiktaşlı yönetici Metin Albayrak tarafından 'a tebliğ edildiği öğrenildi. Deneyimli antrenör, Sergen Yalçın gibi birçok yıldızın Beşiktaş'a kazandırılmasına katkı sağlamıştı. Pak'ın gönderilmesi şok etkisi yaratırken, siyah-beyazlı camiada bu karara büyük tepki gösterildi.
    1. 25 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:21
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