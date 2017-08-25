Uçur bizi Kartalım!
UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimine 3. torbadan katılan Beşiktaş, G Grubu’nda yer aldı. Kara Kartal’ın rakipleri Monaco, Porto ve Leipzig oldu. İlk rakip 13 Eylül’de Porto... Başkan Orman, "Bu seviyede kolay kura yok. Beşiktaş artık çantada keklik görülen bir kulüp değil. Daha hırslı ve tecrübeliyiz. Hedefimiz gruptan çıkmak" dedi.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, tecrübeli ve kaliteli oyuncuların geldiğini bu sebeple de umutlu olduklarını söyledi. Başkan Orman, "Geçtiğimiz sezon Fransız takımı Lyon, Portekiz'den Benfica ile oynadık. Bu sezon da Monaco ve Porto ile eşleştik. Artık kolay kura yok. Beşiktaş artık cepte görülen, çantada keklik görülen bir kulüp değil, herkesin saygı duyduğu bir kulübüz. İlk hedefimiz gruptan çıkmak. Daha hırslı ve tecrübeliyiz. Pepe, Medel, Negredo gibi tecrübeli oyuncularımız geldi; umutluyum" diyerek kuradan memnuniyetini belirtti.
EN DİŞLİ RAKİP MONACO
7 yıldızını satan Monaco, çok önemli takviyeler yaparken; Mbappe, Falcao ve Diakhaby'li hücum hattıyla öne çıkıyor.
Seribaşı olarak temsilcimiz Beşiktaş ile aynı grupta yer alan Monaco, hücum hattıyla dikkat çekiyor. Fransız ekibi, Real Madrid ve Barcelona gibi yıldızların kanca attığı Mbappe, Falcao ve Diakhaby ile rakiplerine gözdağı veriyor. Mendy, Bernardo Silva, Bakayoko, Maximin, Valere, Diallo ve Corentin Jean gibi isimleri yollayan Monaco; orta alanı Tielemans takviyesiyle güçlendirdi. Leonardo Jardim'in öğrencileri geçen sezon yarı finale kadar yükselmişti.
KÜNYESİ
Kuruluş: 1924
Renkleri: Kırmızı-beyaz
Stadı: II.Louis
Kadro değeri: 253 Milyon euro
Başkan: Dmitry Rybolovlev
Başarıları: Lig (8 Şampiyonluk), Fransa Kupası (5), Lig Kupası (1), Fransa Süper Kupa (2)
İLK KARŞILAŞMA
17 EKİM 2017 | MONACO - BEŞİKTAŞ
RÖVANŞ
1 KASIM 2017 | BEŞİKTAŞ -MONACO
PORTEKİZ'İN EN İYİSİ PORTO
Devler Ligi'nin gediklisi Porto, Beşiktaş'ta geçtiğimiz yıl kiralık oynayan Aboubakar ile sezona süper bir başlangıç yaptı.
Portekiz Ligi'nde geçtiğimiz sezonu 2. sırada tamamlayan Porto, 2017- 18'e süper bir başlangıç yaptı. Kendi liginde en önemli rakibi Benfica ile birlikte 3'te 3 yapan Porto, 8 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesini ise gole kapadı. Portekiz ekibinin öne çıkan ismi ise geçtiğimiz yıl Beşiktaş'ta kiralık forma giyen Aboubakar oldu. Kamerunlu forvet, oynadığı 3 lig maçında 4 kez rakip fileleri havalandırdı. 21 yaşındaki golcüsü Andre Silva'yı Milan'a 38 milyon, orta sahası Ruben Neves'i de Wolverhampton'a 18 milyon euro'ya satan Porto; Atletico Madrid'den Oliver Torres'i ise 20 milyon euro bedelle kadrosuna kattı. Mavi-beyazlıların dikkat edilmesi gereken oyuncularının başında da Yacine Brahimi ve Hector Herrera geliyor.
KÜNYESİ
Kuruluş: 1893
Renkleri: Mavi-Beyaz
Stadı: Estadio do Dragao
Kadro Değeri : 185 Milyon Euro
Başkan: J. N. Pinto da Costa
Başarıları: Lig (27 Şampiyonluk), Kupa (16 Şampiyonluk), Portekiz Süper Kupası (21 Şampiyonluk), Şampiyon Kulüpler Kupası (1 Şampiyonluk), Şampiyonlar Ligi (1 Şampiyonluk), Avrupa Ligi (1 Şampiyonluk), UEFA Kupası (1 Şampiyonluk), UEFA Süper Kupası (1 Şampiyonluk), Dünya Kulüpler Kupası (1 Şampiyonluk)
İLK KARŞILAŞMA
13 EYLÜL 2017 | PORTO - BEŞİKTAŞ
RÖVANŞ
21 Kasım 2017 | BEŞİKTAŞ - PORTO
LEİPZİG GENÇ VE TECRÜBESİZ
23 yaş ortalamasıyla mücadele eden kırmızı-beyazlılar, tarihinde ilk kez Devler Ligi'nde sahne alacak.
2009 yılında kurulan Alman ekibi Leipzig, kısa sürede Bundesliga'da yükselişe geçmeyi başardı. Geçtiğimiz sezonu Bayern Münih'in arkasında ikinci sırada tamamlayan kırmızıbeyazlılar, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Almanya'nın yükselen değeri, 23 yaş ortalamasıyla adından söz ettiriyor. Performanslarıyla Naby Keita, Emil Forsberg ve Timo Werner Avrupa devlerinin radarına girdi. Werner, geçen sezon 31 resmi maça çıkarken 21 gol, 7 asistle yıldızlaştı. Galatasaray'dan transfer edilen Bruma da Alman ekibinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Almanya Ligi'nde sezona 2-0'lık Schalke 04 yenilgisiyle başlayan Leipzig'in 178 milyon euro'luk kadro değeri bulunuyor.
KÜNYESİ
Kuruluş: 2009
Renkleri: Kırmızı-Beyaz
Stadı: Red Bull Arena
Kadro Değeri: 181 Milyon Euro
Başkanı: Oliver Mintzlaff
Başarıları : -
İLK KARŞILAŞMA
26 EYLÜL 2017 | BEŞİKTAŞ - LEİPZİG
RÖVANŞ
6 ARALIK 2017 | LEİPZİG - BEŞİKTAŞ
MİNİ YORUM: GEÇEN YILKİ GİBİ | MERT AYDIN
Beşiktaş geçen sezonki kuranın bir benzerini çekti. Bu grupta yer alan 4 takımın da bir üst tura çıkma şansı var. Bu nedenle de puan barajının çok yüksek olmayacağını ve tüm takımların birbirinden puan çalacağını düşünüyorum. Burada Beşiktaş'ın şanssızlığı 4. torbada zayıf diyebileceğimiz bir çok rakip varken Leipzig'in çıkması. Tabi bu aynı zamanda Monaco ve Porto'nun da şanssızlığı. Beşiktaş geçen sezon evinde maç kazanamadığı için turu geçememişti. Bu kez tur atlayabilmek için evinden en az 5 puan çıkarması gerekir. Bunun yanına geçen seneki deplasman performansı eklenirse o zaman Beşiktaş için ikinci tura yükselmek bir hayal olmaz. Monaco geçen sezonun yükselen değeriydi. Gidenlere rağmen sezona iyi başladılar. Porto zaten bu kupanın gediklisi. Leipzig ise güçlü bir sponsorla genç ve dinamik bir takım oluşturdu. Zannediyorum çok güzel maçlar izleyeceğimiz denk bir grup oldu.
- 25 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 04:10
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Volkan Demirel ısınmaya çıkmadı!
Toplam 19
Yorum
MISSION COMPLETED!! Zaten ne diye bu sene de FENER'in başını yakmaya kaldıysa.. Yönetimde de iş yok. Misyonu tamamlanan oyuncularla devam etmek nedir ya?
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'Vardar', Fener varamaz!
Toplam 71
Yorum
vardar 4 - yoktur 1 Yönetim gitmesi gereken futbolcularla yeni sezona devam edecekse (RvP, Ozan, Souza, Volkan, Fernando, Kaldırım) çile bülbülüm çile.. ooofff
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'Vardar', Fener varamaz!
Toplam 71
Yorum
GS TS HAHAHAHAHAAHAHAHAHAA
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