 Uçur bizi Kartalım! – Fotomaç – 25 Ağustos 2017
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    25 Ağustos 2017, Cuma
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    Uçur bizi Kartalım!

    Uçur bizi Kartalım!

    UEFA kura çekimine 3. torbadan katılan , G Grubu’nda yer aldı. Kara Kartal’ın rakipleri , ve oldu. İlk rakip 13 Eylül’de ... Başkan Orman, "Bu seviyede kolay kura yok. artık çantada keklik görülen bir kulüp değil. Daha hırslı ve tecrübeliyiz. Hedefimiz gruptan çıkmak" dedi.

    'ın UEFA 'ndeki rakipleri belli oldu. G Grubu'na düşen temsilcimiz Fransa'nın , Portekiz'in ve Almanya'nın takımları ile eşleşti. Serüven 13 Eylül'de deplasmanda oynanacak maçıyla başlayacak. gruptan çıkarsa 11 Aralık'ta son 16'daki rakibi belli olacak. Son 16'da ilk maçlar 13-14-20-21 Şubat'ta, rövanşları ise 6-7-13-14 Mart'ta oynanacak. Çeyrek final maçları 3-4 Nisan, rövanşları 10-11 Nisan'da oynanacak. Yarı finaller 24-25 Nisan, rövanşları 1-2 Mayıs'ta olacak. 2017- 2018 sezonu finali, 26 Mayıs 2018'de Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

    Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, tecrübeli ve kaliteli oyuncuların geldiğini bu sebeple de umutlu olduklarını söyledi. Başkan Orman, "Geçtiğimiz sezon Fransız takımı Lyon, Portekiz'den Benfica ile oynadık. Bu sezon da ve Porto ile eşleştik. Artık kolay kura yok. Beşiktaş artık cepte görülen, çantada keklik görülen bir kulüp değil, herkesin saygı duyduğu bir kulübüz. İlk hedefimiz gruptan çıkmak. Daha hırslı ve tecrübeliyiz. Pepe, Medel, Negredo gibi tecrübeli oyuncularımız geldi; umutluyum" diyerek kuradan memnuniyetini belirtti.

    EN DİŞLİ RAKİP MONACO
    7 yıldızını satan Monaco, çok önemli takviyeler yaparken; Mbappe, Falcao ve Diakhaby'li hücum hattıyla öne çıkıyor.

    Seribaşı olarak temsilcimiz Beşiktaş ile aynı grupta yer alan Monaco, hücum hattıyla dikkat çekiyor. Fransız ekibi, Real Madrid ve Barcelona gibi yıldızların kanca attığı Mbappe, Falcao ve Diakhaby ile rakiplerine gözdağı veriyor. Mendy, Bernardo Silva, Bakayoko, Maximin, Valere, Diallo ve Corentin Jean gibi isimleri yollayan Monaco; orta alanı Tielemans takviyesiyle güçlendirdi. Leonardo Jardim'in öğrencileri geçen sezon yarı finale kadar yükselmişti.

    KÜNYESİ
    Kuruluş: 1924
    Renkleri: Kırmızı-beyaz
    Stadı: II.Louis
    Kadro değeri: 253 Milyon euro
    Başkan: Dmitry Rybolovlev
    Başarıları: Lig (8 Şampiyonluk), Fransa Kupası (5), Lig Kupası (1), Fransa Süper Kupa (2)

    İLK KARŞILAŞMA
    17 EKİM 2017 | MONACO - BEŞİKTAŞ

    RÖVANŞ
    1 KASIM 2017 | BEŞİKTAŞ -MONACO





    PORTEKİZ'İN EN İYİSİ PORTO
    Devler Ligi'nin gediklisi Porto, Beşiktaş'ta geçtiğimiz yıl kiralık oynayan Aboubakar ile sezona süper bir başlangıç yaptı.

    Portekiz Ligi'nde geçtiğimiz sezonu 2. sırada tamamlayan Porto, 2017- 18'e süper bir başlangıç yaptı. Kendi liginde en önemli rakibi Benfica ile birlikte 3'te 3 yapan Porto, 8 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesini ise gole kapadı. Portekiz ekibinin öne çıkan ismi ise geçtiğimiz yıl Beşiktaş'ta kiralık forma giyen Aboubakar oldu. Kamerunlu forvet, oynadığı 3 lig maçında 4 kez rakip fileleri havalandırdı. 21 yaşındaki golcüsü Andre Silva'yı Milan'a 38 milyon, orta sahası Ruben Neves'i de Wolverhampton'a 18 milyon euro'ya satan Porto; Atletico Madrid'den Oliver Torres'i ise 20 milyon euro bedelle kadrosuna kattı. Mavi-beyazlıların dikkat edilmesi gereken oyuncularının başında da Yacine Brahimi ve Hector Herrera geliyor.

    KÜNYESİ
    Kuruluş: 1893
    Renkleri: Mavi-Beyaz
    Stadı: Estadio do Dragao
    Kadro Değeri : 185 Milyon Euro
    Başkan: J. N. Pinto da Costa
    Başarıları: Lig (27 Şampiyonluk), Kupa (16 Şampiyonluk), Portekiz Süper Kupası (21 Şampiyonluk), Şampiyon Kulüpler Kupası (1 Şampiyonluk), (1 Şampiyonluk), Avrupa Ligi (1 Şampiyonluk), UEFA Kupası (1 Şampiyonluk), UEFA Süper Kupası (1 Şampiyonluk), Dünya Kulüpler Kupası (1 Şampiyonluk)

    İLK KARŞILAŞMA
    13 EYLÜL 2017 | PORTO - BEŞİKTAŞ

    RÖVANŞ
    21 Kasım 2017 | BEŞİKTAŞ - PORTO





    LEİPZİG GENÇ VE TECRÜBESİZ
    23 yaş ortalamasıyla mücadele eden kırmızı-beyazlılar, tarihinde ilk kez Devler Ligi'nde sahne alacak.

    2009 yılında kurulan Alman ekibi Leipzig, kısa sürede Bundesliga'da yükselişe geçmeyi başardı. Geçtiğimiz sezonu Bayern Münih'in arkasında ikinci sırada tamamlayan kırmızıbeyazlılar, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Almanya'nın yükselen değeri, 23 yaş ortalamasıyla adından söz ettiriyor. Performanslarıyla Naby Keita, Emil Forsberg ve Timo Werner Avrupa devlerinin radarına girdi. Werner, geçen sezon 31 resmi maça çıkarken 21 gol, 7 asistle yıldızlaştı. Galatasaray'dan transfer edilen Bruma da Alman ekibinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Almanya Ligi'nde sezona 2-0'lık Schalke 04 yenilgisiyle başlayan 'in 178 milyon euro'luk kadro değeri bulunuyor.

    KÜNYESİ
    Kuruluş: 2009
    Renkleri: Kırmızı-Beyaz
    Stadı: Red Bull Arena
    Kadro Değeri: 181 Milyon Euro
    Başkanı: Oliver Mintzlaff
    Başarıları : -

    İLK KARŞILAŞMA
    26 EYLÜL 2017 | BEŞİKTAŞ - LEİPZİG

    RÖVANŞ
    6 ARALIK 2017 | LEİPZİG - BEŞİKTAŞ





    MİNİ YORUM: GEÇEN YILKİ GİBİ | MERT AYDIN
    Beşiktaş geçen sezonki kuranın bir benzerini çekti. Bu grupta yer alan 4 takımın da bir üst tura çıkma şansı var. Bu nedenle de puan barajının çok yüksek olmayacağını ve tüm takımların birbirinden puan çalacağını düşünüyorum. Burada Beşiktaş'ın şanssızlığı 4. torbada zayıf diyebileceğimiz bir çok rakip varken Leipzig'in çıkması. Tabi bu aynı zamanda Monaco ve Porto'nun da şanssızlığı. Beşiktaş geçen sezon evinde maç kazanamadığı için turu geçememişti. Bu kez tur atlayabilmek için evinden en az 5 puan çıkarması gerekir. Bunun yanına geçen seneki deplasman performansı eklenirse o zaman Beşiktaş için ikinci tura yükselmek bir hayal olmaz. Monaco geçen sezonun yükselen değeriydi. Gidenlere rağmen sezona iyi başladılar. Porto zaten bu kupanın gediklisi. Leipzig ise güçlü bir sponsorla genç ve dinamik bir takım oluşturdu. Zannediyorum çok güzel maçlar izleyeceğimiz denk bir grup oldu.
    1. 25 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 04:10
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