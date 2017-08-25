Kulübün internet sitesine UEFA Şampiyonlar Ligi eşleşmeleriyle ilgili açıklama yapan Conceiçao, "Çok dengeli bir grup olduğunu düşünüyorum. Gruptaki her takım birincilik için mücadele edebilir. Bazen bu tip gruplarda çok puan almak zor olur. O yüzden dikkatli olmak, rakiplerimizi iyi analiz etmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Fransa liginin son şampiyonu Monaco'yu yakından tanıdığını belirten Conceiçao, "Türkiye'de son iki yılın şampiyonu Beşiktaş, özellikle kendi sahasında çok güçlü bir takım. Alman liginin yükseleni Leipzig ise yıldız futbolculara sahip olmasa da takım olarak yıldız." değerlendirmesinde bulundu.