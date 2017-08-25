 ''Sahasında çok güçlü bir takım'' – Fotomaç – 25 Ağustos 2017
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    25 Ağustos 2017, Cuma
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    ''Sahasında çok güçlü bir takım''

    ''Sahasında çok güçlü bir takım''

    UEFA 'nde 'ın da bulunduğu G Grubu'nda yer alan Portekiz ekibi 'nun teknik direktörü , gruptaki her takımın liderlik için mücadele edebileceğini kaydetti.

    Kulübün internet sitesine UEFA eşleşmeleriyle ilgili açıklama yapan Conceiçao, "Çok dengeli bir grup olduğunu düşünüyorum. Gruptaki her takım birincilik için mücadele edebilir. Bazen bu tip gruplarda çok puan almak zor olur. O yüzden dikkatli olmak, rakiplerimizi iyi analiz etmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

    Fransa liginin son şampiyonu Monaco'yu yakından tanıdığını belirten Conceiçao, "Türkiye'de son iki yılın şampiyonu , özellikle kendi sahasında çok güçlü bir takım. Alman liginin yükseleni Leipzig ise yıldız futbolculara sahip olmasa da takım olarak yıldız." değerlendirmesinde bulundu.

    1. 25 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 19:42
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