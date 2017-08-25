''Sahasında çok güçlü bir takım''
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın da bulunduğu G Grubu'nda yer alan Portekiz ekibi Porto'nun teknik direktörü Sergio Conceiçao, gruptaki her takımın liderlik için mücadele edebileceğini kaydetti.
Kulübün internet sitesine UEFA Şampiyonlar Ligi eşleşmeleriyle ilgili açıklama yapan Conceiçao, "Çok dengeli bir grup olduğunu düşünüyorum. Gruptaki her takım birincilik için mücadele edebilir. Bazen bu tip gruplarda çok puan almak zor olur. O yüzden dikkatli olmak, rakiplerimizi iyi analiz etmek zorundayız." ifadelerini kullandı.
Fransa liginin son şampiyonu Monaco'yu yakından tanıdığını belirten Conceiçao, "Türkiye'de son iki yılın şampiyonu Beşiktaş, özellikle kendi sahasında çok güçlü bir takım. Alman liginin yükseleni Leipzig ise yıldız futbolculara sahip olmasa da takım olarak yıldız." değerlendirmesinde bulundu.
- 25 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 19:42
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Milli takım aday kadrosu açıklandı
Toplam 43
Yorum
Taraftar Oguzhan ve olcay yokmu bu takiöin pas trafigini onlara amenetti
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Milli takım aday kadrosu açıklandı
Toplam 43
Yorum
ysndydkz serkan kırıntılı bu üç kaleciden dahamı kötü milli forma verilmiyor. ömer ali sahiner ali çamdalı çokmu kötüler konyadan neden oyuncu yok
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Kral tahtını geri alacak
Toplam 2
Yorum
ts06 sayende forvet izliyoruz artık kral
''Sahasında çok güçlü bir takım'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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