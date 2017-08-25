 Mbappe'ye 'Come to' göndermesi! – Fotomaç – 25 Ağustos 2017
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    25 Ağustos 2017, Cuma
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    'ye 'Come to' göndermesi!

    Mbappe'ye 'Come to' göndermesi!

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kuraların çekilmesinin ardından Beşiktaşlı taraftarlar, Monaco forması giyen Kylian 'nin Instagram sayfasını yorum bombardımanına tuttu.

    UEFA Şampiyonlar Ligi bu akşam yapılan kura çekiminde Beşiktaş G Grubu'nda Fransa'nın Monaco, Portekiz'in Porto ve Almanya'nın Leipzig takımları ile eşleşti.

    Grupların belli olmasının ardından siyah-beyazlı taraftarlar, Monaco forması giyen Kylian 'nin Instagram hesabını hedef aldı ve 'Come to PSG' yorumları yaparak göndermede bulundular.

    1. 25 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 04:00
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