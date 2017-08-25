Gruptaki gizli favori: Leipzig

Özellikle gençleriyle ve genç potansiyeline yaptığı yatırımla dikkat çeken Alman ekibi geçtiğimiz sezon Bundesliga'daki performansıyla büyük alkış toplamıştı. Dinamik, süratli, seri ve yüksek tempolu bir futbol oynayan Leipzig'in yaş ortalaması ise 23!

2009 yılında Almanya 5. liginden macerasına başlayan Leipzig, daha ilk sezonunda uzun süre şampiyonluk yarışının içinde yer almış, sezonu ikinci sırada tamamlamıştı.

Takımda dikkat çeken yıldızlar; orta sahada harika bir grafik çizen Naby Keita, İsveçli kanat oyuncusu Emil Forsberg ve Alman forvet Timo Werner.

Bu sezon transfer adına en büyük adımı da Galatasaay'dan 12.5 milyon euro'ya Bruma'yı yaparak attılar.



