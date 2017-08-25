 Bursa maçı Mete Kalkavan’ın – Fotomaç – 25 Ağustos 2017
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    25 Ağustos 2017, Cuma
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    Bursa maçı ’ın

    Bursa maçı <a href="/index/mete-kalkavan?id=f13cbfa9-21ac-4ef9-8231-f24c5c525b8a" class="" rel="tag">Mete Kalkavan</a>’ın
    , Spor Toto Süper Ligi'nin 3. haftasında yarın akşam Bursaspor ile karşılaşacak. Saat 19.45'te Vodafone Park'ta oynanacak olan karşılaşmayı yönetecek. Mücadelede Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar yapacak. Dördüncü hakem ise Suat Arslanboğa olacak. Son iki sezonun şampiyonu , yarın akşam Vodafone Arena'da bu sezon ilk kez taraftarlarıyla buluşacak ve hasret giderecek.
    1. 25 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:22
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