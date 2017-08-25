Beşiktaş, Bursaspor maçına hazır
Beşiktaş, Süper Lig'in 3'üncü haftasında Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antremanda kondisyon ve taktik çalıştı. Isınma ve streching çalışması başlayan antrenman, pas çalışması, 5'e 2 çalışması, kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar devam etti. Antrenman tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
- 25 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 21:07
-
Milli takım aday kadrosu açıklandı
Toplam 43
Yorum
Taraftar Oguzhan ve olcay yokmu bu takiöin pas trafigini onlara amenetti
-
Milli takım aday kadrosu açıklandı
Toplam 43
Yorum
ysndydkz serkan kırıntılı bu üç kaleciden dahamı kötü milli forma verilmiyor. ömer ali sahiner ali çamdalı çokmu kötüler konyadan neden oyuncu yok
-
Kral tahtını geri alacak
Toplam 2
Yorum
ts06 sayende forvet izliyoruz artık kral
Beşiktaş, Bursaspor maçına hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.