Beşiktaş, Bursaspor maçına hazır

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antremanda kondisyon ve taktik çalıştı. Isınma ve streching çalışması başlayan antrenman, pas çalışması, 5'e 2 çalışması, kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar devam etti. Antrenman tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.