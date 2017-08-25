 Beşiktaş, Bursaspor maçına hazır – Fotomaç – 25 Ağustos 2017
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    25 Ağustos 2017, Cuma
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    Beşiktaş, Bursaspor maçına hazır

    Beşiktaş, Bursaspor maçına hazır

    Beşiktaş, Süper Lig'in 3'üncü haftasında Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

    Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antremanda kondisyon ve taktik çalıştı. Isınma ve streching çalışması başlayan antrenman, pas çalışması, 5'e 2 çalışması, kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar devam etti. Antrenman tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

    1. 25 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 21:07
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