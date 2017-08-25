 Albayrak: Seyirci götürmeyebiliriz! – Fotomaç – 25 Ağustos 2017
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    25 Ağustos 2017, Cuma
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    Albayrak: Seyirci götürmeyebiliriz!

    Albayrak: Seyirci götürmeyebiliriz!

    Geçen sezon Lyon maçından sonra aldıkları ceza yüzünden deplasmana taraftar götürmeyeceklerini söyleyen asıl tehlikenin Almanya ve Fransa'daki Türk seyirciler olacağına dikkat çekti.

    Albayrak, "Malum cezadan dolayı deplasmana taraftar götürmeyeceğiz. Ama Almanya ve Fransa'da yaşayan vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu çifte pasaporta sahip ve oradan bilet alabiliyor. Başkanımız Fikret Orman kura çekiminden sonra UEFA Başkanı Ceferin ile bir araya gelerek bu konuyu görüşecek ve deplasmandaki maçlarda rakip takımın sattığı biletlerden sorumlu olmayacağımızı bizzat UEFA başkanına ileterek bu konuda bilgilendirecek. Kesinlikle Leipzig ve Monaco'nun satacağı biletlerden hiçbir sorumluluk kabul etmeyeceğiz. Gerekirse internetten değil yüz yüze görüşerek satsınlar. Biz hiçbir şekilde yeniden ceza alacak bir durumla karşılaşmak istemiyoruz" ifadesini kullandı.
    1. 25 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:20
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