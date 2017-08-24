 Yıldız golcünün adresi belli oldu – Fotomaç – 24 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Ağustos 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Yıldız golcünün adresi belli oldu

    Yıldız golcünün adresi belli oldu

    Zlatan Ibrahimovic, Manchester United ile anlaştığını duyurdu.

    İngiliz devi Manchester United, geçtiğimiz sezonda da takımda forma giyen İsveçli futbolcu Zlatan Ibrahimovic ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

    Geçtiğimiz sezon İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Zlatan Ibrahimovic'in sezon sonu sözleşmesi sona ermişti. Daha sonra hangi takımla anlaşacağı merakla beklenirken, Ibrahimovic, tercihini yine Manchester'dan yana kullandı. Yıldız futbolcu, İngiliz ekibi ile anlaştığını kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

    Manchester'da İsveçli yıldız ile 1 yıllık sözleşme imzaladığı resmi internet sitesinden duyurdu. Ibrahimovic, Wayne Rooney'in takımdan ayrılmasından sonra boşalan 10 numaralı formayı giyecek.

    Ibrahimovic, Manchester United'ın Nisan ayında Anderlecht ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında sakatlanmıştı.

    1. 24 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:46
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yıldız golcünün adresi belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.