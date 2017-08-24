Yıldız golcünün adresi belli oldu
Zlatan Ibrahimovic, Manchester United ile anlaştığını duyurdu.
Geçtiğimiz sezon İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Zlatan Ibrahimovic'in sezon sonu sözleşmesi sona ermişti. Daha sonra hangi takımla anlaşacağı merakla beklenirken, Ibrahimovic, tercihini yine Manchester'dan yana kullandı. Yıldız futbolcu, İngiliz ekibi ile anlaştığını kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Manchester'da İsveçli yıldız ile 1 yıllık sözleşme imzaladığı resmi internet sitesinden duyurdu. Ibrahimovic, Wayne Rooney'in takımdan ayrılmasından sonra boşalan 10 numaralı formayı giyecek.
Ibrahimovic, Manchester United'ın Nisan ayında Anderlecht ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında sakatlanmıştı.
- 24 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:46
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Trabzonspor'da iki ayrılık!
Toplam 4
Yorum
Q 7 HALA HABERLERDE SOSA HABERLERİ VERILIYOR YA BIRAKIN ŞU 32 LIK DEDEYI YUNUSOVIC LE VİSCA ALINSIN YDA EMRE AKBABA PARA VERDIGINIZE DEYSIN BARİ
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Yıldız futbolcunun adresi belli oldu
Toplam 2
Yorum
karakartal olacak iş değil ya artık resmen iyice suyu çıkardılar seneye 400-500 milyon eurolara transfer görürüz sanırım.
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Fener gibi oyna 3 de olur 5 de!
Toplam 16
Yorum
kral bjk bu fener vardari eleyemez aykut fenilen hocayla adam elinden gelse maca 10 tane on liberoyla cikacak anti futbol ile vardari nasil eleyeceks
Yıldız golcünün adresi belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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