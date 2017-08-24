'Vida' açıklaması

Siyah-beyazlı yönetici, Aspor canlı yayınında yaptığı açıklamada Domagoj Vida için teklifte bulunduklarını söyledi ve şöyle konuştu: "Şu an için Vida tamam değil. Teklifimizi yaptık, şu an için bekliyoruz. Geniş bir kadromuz var".