 UEFA’dan Beşiktaşlı tanıtım – Fotomaç – 24 Ağustos 2017
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    24 Ağustos 2017, Perşembe
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    UEFA’dan Beşiktaşlı tanıtım

    UEFA’dan Beşiktaşlı tanıtım
    UEFA Şampiyonlar Ligi resmi twitter hesabı, bugün Monaco'da yapılacak olan Şampiyonlar Ligi kura çekimine dair bir tanıtım videosu yayınladı. Videoda Beşiktaş'ın efsane geri dönüşe imza attığı Benfica maçında Vincent Aboubakar'ın 3. golüne ve taraftarların sevincine de yer verildi.

    1. 24 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:59
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