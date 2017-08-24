 Pepe eski takımını istiyor – Fotomaç – 24 Ağustos 2017
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    24 Ağustos 2017, Perşembe
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    eski takımını istiyor

    Pepe eski takımını istiyor

    Portekizli yıldız, “Hedefimiz, Şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıkmak” derken “Real Madrid’e karşı oynamak güzel olur, son yılların en zorlu takımı” dedi

    Beşiktaş'ın Portekizli yıldız ismi Kepler Laveran Lima Ferreira (), dün kendisi için düzenlenen etkinliğine katıldı. Yıldız oyuncu, imza günü esnasında basın mensuplarına kısa bir açıklama yaparak, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak istediklerini söyledi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün gerçekleştirilecek kura çekimi öncesi eski takımı Real Madrid'le aynı grupta olmayı isteyip istemediğinin sorulması üzerine Pepe, "Tabii ki Real Madrid'e karşı oynamak güzel olurdu. Son senelerin en zorlu ve en iyi takımı. Güçlü bir rakip. Bizim hedefimiz, Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak. Bunu başarmak istiyoruz" diye konuştu.

    KESiNLiKLE ÇOK ŞANSLIYIM
    Vodafone Park'ta bulunan Kartal Yuvası mağazasında düzenlenen organizasyona siyah-beyazlı taraftarların ilgisi yüksek oldu. İmza etkinliğinin başlamasından saatler önce stada gelerek sıraya giren taraftarlar, uzun kuyruklar oluşturdu. Portekizli yıldız Pepe'yi görüp, imza alabilmek ve fotoğraf çektirmek isteyen binlerce taraftar, stat dışında uzun kuyrukta bekledi. İmza gününde taraftarların ilgisiyle ilgili olarak ise Pepe, "Hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Benim için çok önemli bir an. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Onlarla burada birlikte olabilmek benim için çok güzel" değerlendirmesinde bulundu.
    1. 24 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:04
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