Pepe eski takımını istiyor
Portekizli yıldız, “Hedefimiz, Şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıkmak” derken “Real Madrid’e karşı oynamak güzel olur, son yılların en zorlu takımı” dedi
KESiNLiKLE ÇOK ŞANSLIYIM
Vodafone Park'ta bulunan Kartal Yuvası mağazasında düzenlenen organizasyona siyah-beyazlı taraftarların ilgisi yüksek oldu. İmza etkinliğinin başlamasından saatler önce stada gelerek sıraya giren taraftarlar, uzun kuyruklar oluşturdu. Portekizli yıldız Pepe'yi görüp, imza alabilmek ve fotoğraf çektirmek isteyen binlerce taraftar, stat dışında uzun kuyrukta bekledi. İmza gününde taraftarların ilgisiyle ilgili olarak ise Pepe, "Hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Benim için çok önemli bir an. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Onlarla burada birlikte olabilmek benim için çok güzel" değerlendirmesinde bulundu.
- 24 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:04
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Selçuk İnan ve Emre Belözoğlu için müthiş plan!
Toplam 23
Yorum
yasin selcuk defol üc senedir yatıyor aldıgı para haram mac başına 25 alıyor senede üc alıyor geri pas yan pas bumu gs nın kaptanı alın sizin olsun ama gitcek
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Arda Turan'dan Selçuk İnan açıklaması
Toplam 50
Yorum
sen işine bak ordan karıştırma 50 bin taraftarın önüne cıkımıcan selcuk hele o yasin siz hemen gidin yoksa kovulacaksınız bu takımı bozmayın bu konuları kapatın arda efend
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Selçuk İnan ve Emre Belözoğlu için müthiş plan!
Toplam 23
Yorum
POYRAZ Selçuk gider tamamda Avcı,Emre gibi bir adamı başka takıma yollarmı ancak böyle bir cahilliği FB li yöneticiler yapar yaptılarda kendileriyl
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