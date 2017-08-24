Mbappe'ye 'Come to' göndermesi!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kuraların çekilmesinin ardından Beşiktaşlı taraftarlar, Monaco forması giyen Kylian Mbappe'nin Instagram sayfasını yorum bombardımanına tuttu.
UEFA Şampiyonlar Ligi bu akşam yapılan kura çekiminde Beşiktaş G Grubu'nda Fransa'nın Monaco, Portekiz'in Porto ve Almanya'nın Leipzig takımları ile eşleşti.
Grupların belli olmasının ardından siyah-beyazlı taraftarlar, Monaco forması giyen Kylian Mbappe'nin Instagram hesabını hedef aldı ve 'Come to PSG' yorumları yaparak göndermede bulundular.
Grupların belli olmasının ardından siyah-beyazlı taraftarlar, Monaco forması giyen Kylian Mbappe'nin Instagram hesabını hedef aldı ve 'Come to PSG' yorumları yaparak göndermede bulundular.
- 24 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:16
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