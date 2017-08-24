Kiev Başkanı açıkladı

Dinamo Kiev, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Maritimo'yu evinde 3-1 mağlup etti. Kulüp Başkanı Hryhoriy Surkis, karşılaşma sonunda Domagoj Vida'nın transferiyle ilgili konuştu.

Surkis, "Bize en uygun transfer teklifini Beşiktaş yaptı. Vida da bana Beşiktaş'ın futbolunun kendisine uygun olduğunu söyledi." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Domagoj Vida maçtan sonra taraftarlara veda etti. Karşılaşma sonunda tribünlere giderek taraftarlarla vedalaşan Hırvat savunmacı,Instagram hesabından da bir paylaşımda bulundu.



