 Kiev Başkanı açıkladı – Fotomaç – 24 Ağustos 2017
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    24 Ağustos 2017, Perşembe
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    Kiev Başkanı açıkladı

    Kiev Başkanı açıkladı

    Dinamo Kiev Başkanı Hryhoriy Surkis, Domagoj 'nın 'a transferiyle ilgili açıklama yaptı.

    Dinamo Kiev, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Maritimo'yu evinde 3-1 mağlup etti. Kulüp Başkanı Hryhoriy Surkis, karşılaşma sonunda Domagoj 'nın transferiyle ilgili konuştu.

    Surkis, "Bize en uygun transfer teklifini yaptı. Vida da bana Beşiktaş'ın futbolunun kendisine uygun olduğunu söyledi." ifadelerini kullandı.

    Öte yandan Domagoj Vida maçtan sonra taraftarlara veda etti. Karşılaşma sonunda tribünlere giderek taraftarlarla vedalaşan Hırvat savunmacı,Instagram hesabından da bir paylaşımda bulundu.

    1. 24 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:41
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