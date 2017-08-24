 ''Herkesin saygı duyduğu bir kulübüz'' – Fotomaç – 24 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Ağustos 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    ''Herkesin saygı duyduğu bir kulübüz''

    ''Herkesin saygı duyduğu bir kulübüz''

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde , Fransa'nın Monaco, Portekiz'in Porto ve Almanya'nın Leipzig takımı ile eşleşti.

    Monaco'daki Grimaldi Forum'da çekilen kura çekimi sonrası açıklamalarda bulunan Başkanı , siyah-beyazlı ekibe tecrübeli ve kaliteli oyuncuların geldiğini bu sebeble de umutluyum olduğunu söyledi.

    , "Bu sene de Fransız ve Portekiz takımları geldi. Alman takımı da geldi. Bu seviyede kolay yok. Biz herkesin saygı duyduğu bir kulübüz. Mücadele edeceğiz. Kuvvetli bir takımız ve iyi bir teknik kadromuz var. Kadromuza tecrübeli ve kaliteli oyuncular geldi. Umutluyum. İyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum" dedi.

    1. 24 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:32
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ''Herkesin saygı duyduğu bir kulübüz'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.