 Güneş ifade verdi – Fotomaç – 24 Ağustos 2017
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    24 Ağustos 2017, Perşembe
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    Güneş ifade verdi

    Güneş ifade verdi
    Teknik Direktörü , Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Simon Kjaer'in boğazını sıktığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada ifade verdi. Soruşturma kapsamında avukatıyla birlikte İstanbul Adliyesine gelen 'in savcılıktaki ifadesinde "Konu yanlış anlaşıldı, kasıt yoktu" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
    1. 24 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:36
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