Demba Ba'dan Eskişehirspor tezahüratı | İZLE

Demba Ba'dan Eskişehirspor tezahüratı pic.twitter.com/m2sy12fkZa — Fotomaç (@fotomac) 24 Ağustos 2017

Sempatik hareketleri ile milyonların beğenisini kazanan Demba Ba'nın, videosu büyük ilgi gördü. Bir masada oturan Ba, Eskişehirspor taraftarının isteğini kırmayarak tezahürat yaptı. "Es es es ki ki ki, eski eski es" tezahüratını takılmadan söyleyen Senegalli oyuncunun videosu, sosyal medyada en çok tıklananlar arasına girdi.