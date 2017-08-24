 Demba Ba'dan Eskişehirspor tezahüratı | İZLE – Fotomaç – 24 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Ağustos 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Demba Ba'dan Eskişehirspor tezahüratı | İZLE

    Demba Ba'dan Eskişehirspor tezahüratı | İZLE

    Yıldız oyuncu Demba Ba, sosyal medya hesabından Eskişehirspor tezahüratı yaptığı bir video yayınladı.

    Sempatik hareketleri ile milyonların beğenisini kazanan Demba Ba'nın, videosu büyük ilgi gördü. Bir masada oturan Ba, Eskişehirspor taraftarının isteğini kırmayarak tezahürat yaptı. "Es es es ki ki ki, eski eski es" tezahüratını takılmadan söyleyen Senegalli oyuncunun videosu, sosyal medyada en çok tıklananlar arasına girdi.
    1. 24 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:50
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Demba Ba'dan Eskişehirspor tezahüratı | İZLE haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.