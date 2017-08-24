Demba Ba'dan Eskişehirspor tezahüratı | İZLE
Yıldız oyuncu Demba Ba, sosyal medya hesabından Eskişehirspor tezahüratı yaptığı bir video yayınladı.
Sempatik hareketleri ile milyonların beğenisini kazanan Demba Ba'nın, videosu büyük ilgi gördü. Bir masada oturan Ba, Eskişehirspor taraftarının isteğini kırmayarak tezahürat yaptı. "Es es es ki ki ki, eski eski es" tezahüratını takılmadan söyleyen Senegalli oyuncunun videosu, sosyal medyada en çok tıklananlar arasına girdi.
Demba Ba'dan Eskişehirspor tezahüratı pic.twitter.com/m2sy12fkZa— Fotomaç (@fotomac) 24 Ağustos 2017
- 24 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 20:50
FOTOMAÇ GÜNDEM
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