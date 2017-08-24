Demba Ba'dan Eskişehirspor tezahüratı
Yıldız oyuncu Demba Ba, sosyal medya hesabından Eskişehirspor tezahüratı yaptığı bir video yayınladı.
Demba Ba'dan Eskişehirspor tezahüratı pic.twitter.com/m2sy12fkZa— Fotomaç (@fotomac) 24 Ağustos 2017
- 24 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:50
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İşte gelecek iki yıldız!
Toplam 2
Yorum
ASK Süper lig için fazla Avrupada olsaydı gerekliydi
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Martin Skrtel: Kolay olmayacak
Toplam 2
Yorum
WOWWW ROPÖRTAJA BİLE ADAM SAVUNMAYLA ÇIKIYOR..
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Welliton imzalıyor
Toplam 12
Yorum
10ur adam hem forvet hemde sağ ve sol kanatta rahatlıkla oynuyor. yani çok yönlü birisi. ayrıca Spartak Moscowa tarihinin en golcü topçularından.
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