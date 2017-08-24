 Demba Ba: Eğitim şart – Fotomaç – 24 Ağustos 2017
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    24 Ağustos 2017, Perşembe
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    : Eğitim şart

    Demba Ba: Eğitim şart
    G.Saraylı 'e yönelik kullanılan ırkçı ifadeyle ilgili, insanların renginin önemli olmadığını dile getiren , "Önümüzdeki 10-15 sene içerisinde böyle şeylerle karşılaşmamamız için çocuklarımızı eğitmemiz gerekiyor" dedi. Demba Ba, bu sezon Başakşehir'in en iddialı takımlardan biri olduğunu ifade etti.
    1. 24 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:00
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