 ''Çok dengeli bir gruptayız'' – Fotomaç – 24 Ağustos 2017
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    24 Ağustos 2017, Perşembe
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    ''Çok dengeli bir gruptayız''

    ''Çok dengeli bir gruptayız''

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş, Monaco ve Leipzig ile G Grubu'nda yer alan Portekiz'in kulübünün sportif direktörü Fernando Gomes, "Çok dengeli bir gruptayız." dedi.

    Monako'daki kura çekimine katılan Gomes, Portekiz'in Sport televizyonuna yaptığı değerlendirmede, "Günümüz futbolunda kulüpler arasındaki finansman farklılıklarına rağmen sahada takımların oldukça dengeli olduklarını görüyoruz. Kendi grubumuzu derinden irdelersek, çok dengeli bir gruptayız. Monaco, geçen sezonun Fransa şampiyonu ve geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynadı. Beşiktaş, Türkiye ligi şampiyonu ve Leipzig de Avrupa'nın en rekabetçi liglerinden biri olan Almanya'da yükselişte bir takım. Ancak güzel şeyler yapabileceğimize inanıyorum." dedi.

    Öte yandan, Portekiz basını da 'nun, Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçını sahasında Beşiktaş'a karşı oynayacağına dikkati çekti.

    Portekiz'in Abola, Record ile Publico gibi önemli spor gazetelerinde yer alan yorumlarda, "Porto, Beşiktaş ile başlıyor.", "Porto, grubundaki takımlar arasında Şampiyonlar Ligi'ni kazanmanın ne demek olduğunu bilen tek takım.", "Porto'yu en zorlayacak rakip Monaco gibi gözüküyor ama diğer taraftan Ricardo Quaresma ve Pepe'li Beşiktaş ile Almanların Leipzig takımları da var.", "Porto iyi kura çekti. Barcelona, Paris Saint-Germain, Atletico Madrid, Manchester United ve Borussia Dortmund gibi daha zorlu rakiplerden kurtuldu." ifadeleri kullanıldı.

    1. 24 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:03
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