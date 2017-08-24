 Bursa biletleri satışa çıktı – Fotomaç – 24 Ağustos 2017
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    24 Ağustos 2017, Perşembe
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    Bursa biletleri satışa çıktı

    Bursa biletleri satışa çıktı
    , 26 Ağustos Cumartesi günü saat 19.45'de Vodafone Park'ta Bursaspor ile karşılaşacak. Karşılaşmanın biletleri dün saat 14.00 itibarıyla satışa çıktı. Vodafone Park'taki mücadelenin bilet fiyatları 100 TL ile 300 TL arasında, VIP ve 1903 tribün bilet fiyatları 650-750 TL arasında değişiyor.
    1. 24 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:00
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