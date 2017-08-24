BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idmanda kondisyon ve taktik ağırlıklı bir çalışma yapıldığı bildirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda siyah-beyazlı futbolcuların, top kontrolü, pas, 5'e 2 top kapma ve kontrol pas çalışması ile minyatür kaleli maç yaptığı kaydedildi. Antrenmanın, taktik programın yer aldığı uygulamalar, yarı sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdiği vurgulandı.

Beşiktaş, Bursaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.