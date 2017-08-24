 Beşiktaş'ta Bursaspor maçı hazırlıkları sürdü – Fotomaç – 24 Ağustos 2017
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    24 Ağustos 2017, Perşembe
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    'ta Bursaspor maçı hazırlıkları sürdü

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ta Bursaspor maçı hazırlıkları sürdü

    , Süper Lig'in 3. haftasında 26 Ağustos Cumartesi günü sahasında yapacağı Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

    BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idmanda kondisyon ve taktik ağırlıklı bir çalışma yapıldığı bildirildi.

    Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda siyah-beyazlı futbolcuların, top kontrolü, pas, 5'e 2 top kapma ve kontrol pas çalışması ile minyatür kaleli maç yaptığı kaydedildi. Antrenmanın, taktik programın yer aldığı uygulamalar, yarı sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdiği vurgulandı.

    , Bursaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.

    1. 24 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:51
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