Beşiktaş'ın rakiplerini tanıyalım

Geçtiğimiz sezon Fransa Ligue 1'i şampiyon olarak tamamlayan Monaco, Devler Ligi'ne 1. torbadan katıldı.



Geçen sezon finali kaçırdı

Fransız ekibi, Devler Ligi'nde geçtiğimi sezonun flaş ekibi olarak dikkat çekmişti. Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon yarı finale kadar çıkan Monaco, Juventus ile eşleşmiş ve rakibine iki maçta da yenilerek final biletini alamamıştı.

Falcao ve Mbappe'li Monaco

Monaco, geçen sezonki kadrosundan önemli oyuncularını kaybetse de elde ettiği gelirle önemli transferler yaptı. Öte yandan Falcao, Mbappe gibi yıldızları hala kadrosunda barındırıyor.



Transferler

Sol bek Benjamin Mendy ve kanat oyuncusu Bernardo Silva, City'ye transfer oldu. Orta sahadaki Bakayoko ise Chelsea'nin yolunu tuttu.

Kanat oyuncusu Allan Maximin, Nice ile anlaştı. Fransız golcü Valere Germain ise Marsilya'ya gitti.

Monaco bu oyuncuların yerine orta sahaya Anderlecht'ten Tielamans'ı transfer etti. Feyenoord'dan stoper Kongolo ile kadrosunu güçlendiren Fransa şampiyonu, forvet hattını Rennes'ten Diakhaby'yi alarak takviye etti.

Zulte Waregem forması giyen Meite, Jordi Mboula, Rachid Ghezzal ve Jordy Gaspar, Monaco'nun bu sezon kadrosuna kattığı diğer isimler...

Monaco'nun başında 2014'te bu yana Portekizli çalıştırıcı Leonardo Jardim var.



ABOUBAKAR VE TELLES'Lİ PORTO

Geçtiğimiz sezon Portekiz Ligi'ni Benfica'nın ardından ikinci sırada tamamlayan Porto, kuraya 2. torbadan katıldı.



Transferler

Portekiz ekibinin en dikkat çeken ismi, geçtiğimiz yıl Beşiktaş'ta kiralık oynayan Senegalli golcü Aboubakar. Porto bu yaz Atletico Madrid'in genç orta saha oyuncusu oyuncusu Oliver Torres'i kadrosuna kattı.

Portekiz ekibi, golcü futbolcusu Andre Silva'yı Milan'a yolladı. Orta saha oyuncusu Ruben Neves, İngiliz ekibi Wolverhampton ile anlaştı. Stoper Bruno Martins İndi ise Stoke City'nin yolunu tuttu.



Telles ve Casillas var

Galatasaray'ın eski oyuncusu Alex Telles'in forma giydiği Porto'nun kalesini İspanyol file bekçisi Iker Casillas koruyor.

Porto yeni sezona ligde 3'te 3 yaparak başladı.

Porto'yu 42 yaşındaki Portekizli teknik adam Sérgio Conceição çalıştırıyor.

BRUMA'LI LEIPZIG

Almanya Bundesliga'da geçtiğimiz sezon Bayern Münih'in ardından ligi 2. sırada tamamlayan Leipzig, gruba 4. torbadan katılan takım oldu.



Transferler

4. torbadaki en dişli ekiplerden biri olarak gösterilen Leipzig, bu yaz Galatasaray'dan Bruma'yı transfer etti.

PSG'nin genç golcüsü Kevin Augustin'i kadrosuna katan Leipzig, orta sahasını Salzburg'tna Konrad Laimer ile güçlendirdi. Young Boys'un kalecsi Yvon Mvogo, Alman ekibinin bu yaz yaptığı diğer transferlerden.

Kadrosundaki eksik noktalara takviye yapan Leipzig, forvet oyuncusu Davie Selke dışında önemli bir oyuncusunu takımdan yollamadı.



Keita'yı bırakmadı

Leipzig, orta saha oyuncusu Nabi Keita'ya ciddi teklifler gelmesine rağmen oyuncusunu bırakmayarak mevcut kadrosunu korudu.



Genç yıldız Timo Werner

Leipzig'in 21 yaşındaki Alman yıldızı Timo Werner, geçen yıl ligi 21 gol 7 asistle tamamlayarak dikkatleri üzerine çekti.

Leipzig'i 50 yaşındaki Avusturyalı teknik adam Ralph Hasenhüttl çalıştırıyor.